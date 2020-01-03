كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1-2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بأمس، حيث سجل "عيار 24" 186.95 ريال سعودى بما يعادل 49.84 دولار أمريكى.



وجاءت أسعار الذهب فى السعودية كالتالى: أسعار الذهب عيار 24

186.95 ريال 49.84$ سعر الذهب عيار 22 171.37 ريال 45.68$ أسعار الذهب عيار 21 163.58 ريال 43.61$ أسعار الذهب عيار 18 140.21 ريال 37.38$ سعر الذهب عيار 14 109.05 ريال 29.07$ سعر الذهب عيار 12 93.47 ريال 24.92$ أسعار أوقية الذهب 5,814 ريال 1,550$ أسعار جنيه الذهب 1,309 ريال 348.86$ أسعار كيلو الذهب 186,948 ريال 49,836$ 171.37 ريال 45.68$163.58 ريال 43.61$140.21 ريال 37.38$109.05 ريال 29.07$93.47 ريال 24.92$5,814 ريال 1,550$1,309 ريال 348.86$186,948 ريال 49,836$

أسعار الذهب اليوم فى السعودية تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من السعودية، كما تهم أسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة المستثمرين فى السعودية، نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمى، وفى الوقت الذى تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقى الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى السعودية أو بباقى الدول العربية.

من أهم الاسباب التى تؤثر على انخفاض أو ارتفاع الذهب فى السعودية أو فى العالم حتى هو سعر الدولار، حيث أن العلاقة بين الذهب والدولار عكسية وبمعنى أدق أنه بحالة ارتفاع سعر الدولار عالمياً يؤدى ذلك مباشرة إلى انخفاض أسعار الذهب فى السعودية وفى البورصة العالمية للذهب، والعكس صحيح إذا انخفض سعر الدولار يؤدى ذلك بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر الذهب فى السعودية، ولذلك يجب مراقبة وضع الدولار.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين فى العالم.