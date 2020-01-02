سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

46 مليون دولار تبرعات فى الربع الأخير من 2019 لحملة إعادة انتخاب ترامب

الخميس، 02 يناير 2020 02:22 م
46 مليون دولار تبرعات فى الربع الأخير من 2019 لحملة إعادة انتخاب ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئول كبير بحملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس، إن الحملة جمعت تبرعات قدرها 46 مليون دولار فى الربع الأخير من العام الماضى بفضل زيادة كبيرة فى التبرعات بعد أن بدأ الديمقراطيون سعيهم لعزل الرئيس.

ويميز هذا المبلغ من التبرعات ترامب عن عدد من المرشحين الذين يتنافسون على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى في انتخابات الرئاسة. ومن المقرر أن تبدأ المنافسة بينهم في الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا خلال ما يزيد قليلا على شهر.

وسيخوض مرشح الحزب الديمقراطي الانتخابات أمام ترامب في انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

وقال المسؤول لرويترز إن حملة ترامب تبدأ عام الانتخابات 2020 بسيولة متاحة قدرها 102.7 مليون دولار وهو مبلغ سيسهم في المنافسة في ولايات أكثر من الولايات التي كانت سببا في فوزه غير المتوقع في 2016.

وقد بدأ مرشحون ديمقراطيون الكشف عن التبرعات التي تلقتها حملاتهم في الربع الأخير إذ إعلن بيت بوتيجيج يوم الأربعاء أنه جمع 24.7 مليون دولار في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وقالت حملة الدعاية لمنافسه الديمقراطي بيرني ساندرز اليوم الخميس إنها جمعت أكثر من 34.5 مليون دولار ليصل إجمالي التبرعات التي حصل عليها إلى 96 مليون دولار.

 


ترامب

انتخابات الرئاسة الامريكية

الحزب الديمقراطى

الرئيس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة