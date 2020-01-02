إسلام آباد (أ ش أ)

وصل ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باكستان اليوم الخميس، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان كان في استقبال ولي العهد بقاعدة "نور خان" الجوية، فيما كان بن زايد مصحوبًا بوفد رفيع المستوى خلال الزيارة التي تستغرق يومًا واحدًا.

وسيبحث ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، وسيستعرض الجانبان مجمل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشبه القارة الهندية والعالم الإسلامى، فضلاً عن منافشة القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى ووجهات النظر حولها. وكانت آخر زيارة قام بها ولى عهد أبو ظبى لباكستان فى يناير 2019 بعد أسابيع قليلة من تقديم الإمارات دعمًا للاقتصاد الباكستانى بقيمة ثلاثة مليارات دولار، حيث تعد الإمارات العربية المتحدة هى أكبر شريك تجارى لباكستان فى الشرق الأوسط ومصدر رئيسى للاستثمارات.

كما يعمل البلدان بشكل مكثف على التأسيس لشراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد، حسب الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستانى إلى الإمارات في نوفمبر الماضى.

وفى ظل تزايد تبادل الزيارات بين باكستان والدول العربية، تأتى زيارة بن زايد بعد أقل من أسبوع من لقاء وزير التسامح الإماراتى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مع الرئيس الباكستانى عارف علوى ورئيس الوزراء عمران خان لمناقشة إمكانات تعزيز العلاقات الثنائية، وكان قبلها زيارة وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد بن سلطان آل نهيان لإسلام آباد، كما قام عمران خان بزيارة الرياض والبحرين.

تأتى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من باكستان والدول العربية على خلفية قمة كوالالمبور التى عُقدت فى ماليزيا لمناقشة المشكلات التى تواجه الأمة الإسلامية.