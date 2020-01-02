وسيبحث ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، وسيستعرض الجانبان مجمل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشبه القارة الهندية والعالم الإسلامى، فضلاً عن منافشة القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى ووجهات النظر حولها.

وكانت آخر زيارة قام بها ولى عهد أبو ظبى لباكستان فى يناير 2019 بعد أسابيع قليلة من تقديم الإمارات دعمًا للاقتصاد الباكستانى بقيمة ثلاثة مليارات دولار، حيث تعد الإمارات العربية المتحدة هى أكبر شريك تجارى لباكستان فى الشرق الأوسط ومصدر رئيسى للاستثمارات.