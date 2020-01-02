وكيل "زراعة الدقهلية" يناقش آليات استكمال الطاقات الاستيعابية للمزارع

الدقهلية شريف الديب

عقد المهندس فوزى الحضرى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية اجتماعا مع عدد من مسئولى المديرية لمناقشة آليات تنفيذ وتطبيق القرار الوزارى رقم 1123 لسنة 2019م ، بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة مشروع ملئ الفراغات (استكمال الطاقات الإستيعابية للمزارع )، وذلك عن طريق نشر السلالات الجديدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، وذلك فى إطار النهضة التى تشهدها البلاد فى كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، وتسييراً على المربيين والمنتجين فى مجال الثروة الحيوانية.

وتم الاتفاق على تنفيذ الخطوات عن طريق:

1 - يتم عمل تصميم نموذج للطلب اللازم تقديمه من قِبل المربى موضح فيه البيانات اللازمة من خلال كافة الشروط الواردة فى التعليمات المبلغة من قِبل قطاع الإنتاج الحيوانى بالوزارة .

2 - يتم عمل تصميم نموذج معاينة للحظيرة المنوط بها تقديم الطلب للحصول على سلالات أجنبية .

3 - يتم إخطار الإدارات الزراعية والبيطرية بالنماذج التى تم عملها سواء كانت نموذج للطلب أو نموذج للمعاينة

4 - يتم عمل برنامج للندوات الإرشادية وذلك بالتنسيق مع ( إدارة الإرشاد الزراعى وإدارة الإرشاد البيطرى والإنتاج الحيوانى ) بحيث يتم تنفيذ ندوة إرشادية على الأقل بقرية واحدة فى كل مركز تتميز فى الإنتاج الحيوانى من حيث عدد المزارعين والمربيين على أن يتم تجميع كافة المربيين بدائرة المركز فيها، ويتم عمل الندوة للتوعية الإرشادية بمشروع ملئ الفراغات.