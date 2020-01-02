وكيل تعليم كفر الشيخ: جروب واتس آب لمتابعة امتحانات نقل الثانوى العام

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعا موسعا حضره مديرو العموم بديوان عام المديرية ومديرو الادارات التعليمية وعدد من الادارات النوعية بديوان المديرية وممثليها بالإدارات التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام ،وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات التعليمية، وعدد من العاملين بالإدارات.

وشددت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، على الالتزام بالتعليمات الواردة من وزارة المالية المنظمة للنواحى المالية الخاصة بالمعلمين على أن يكون التعامل الكترونيا من خلال الضوابط التى وضعتها وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وكيل الوزارة أن المديرية أتمت استعدادها لامتحانات النقل للصفين الأول والثانوى وأصدرت تعليماتها بإنشاء جروب واتس آب، تحت مسمى "جروب الثانوى العام"، يتم من خلاله متابعة الامتحانات وحل مشاكلها فى التو دون إهدار للوقت، ولضمان توفير أجواء امتحانية تحقق للطالب الفرصة الكاملة للتفوق والنجاح.

كما أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، تعليماتها بإنشاء تجمع للمعلمين الذين لم تدرج اسماؤهم ضمن مراقبى الشهادة الإعدادية، مضيفة أنه يجب العمل بروح الفريق، مؤكدة على دعم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ للعملية التعليمية.

وقالت وكيل الوزارة إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ينتهج سياسة رائعة فى متابعته للعملية التعليمية يُقدّر فيها من أخلص فى عمله، والضرب بيد من حديد على من يقصر عمدا فى أداء مهام وظيفته، وأن هذا النهج له عظيم الأثر فى النهوض بالتعليم.



الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء الاجتماع



الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء الاجتماع



مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ



مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ



مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ



مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ