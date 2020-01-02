سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 02:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: جروب واتس آب لمتابعة امتحانات نقل الثانوى العام

الخميس، 02 يناير 2020 08:20 م
وكيل تعليم كفر الشيخ: جروب واتس آب لمتابعة امتحانات نقل الثانوى العام جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعا موسعا حضره مديرو العموم بديوان عام المديرية ومديرو الادارات التعليمية وعدد من الادارات النوعية بديوان المديرية وممثليها بالإدارات التعليمية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام ،وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات التعليمية، وعدد من العاملين بالإدارات.

 

وشددت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، على الالتزام بالتعليمات الواردة من وزارة المالية المنظمة للنواحى المالية الخاصة بالمعلمين على أن يكون التعامل الكترونيا من خلال الضوابط التى وضعتها وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.

 

وأكدت وكيل الوزارة أن المديرية أتمت استعدادها لامتحانات النقل للصفين الأول والثانوى وأصدرت تعليماتها بإنشاء جروب واتس آب، تحت مسمى "جروب الثانوى العام"، يتم من خلاله متابعة الامتحانات وحل مشاكلها فى التو دون إهدار للوقت، ولضمان توفير أجواء امتحانية تحقق للطالب الفرصة الكاملة للتفوق والنجاح.

 

كما أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، تعليماتها بإنشاء تجمع للمعلمين الذين لم تدرج اسماؤهم ضمن مراقبى الشهادة الإعدادية، مضيفة أنه يجب العمل بروح الفريق، مؤكدة على دعم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ  للعملية التعليمية.

 

وقالت وكيل الوزارة إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ينتهج سياسة رائعة فى متابعته للعملية التعليمية يُقدّر فيها من أخلص فى عمله، والضرب بيد من حديد على من يقصر عمدا فى أداء مهام وظيفته، وأن هذا النهج له عظيم الأثر فى النهوض بالتعليم.

 

الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء الاجتماع (1)
الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء الاجتماع 

 

الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء الاجتماع (2)
الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء الاجتماع 

 

مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ (1)
مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ 

 

مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ (2)
مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ 

 

مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ (3)
مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ 

 

مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ (4)
مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ 

 

مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ (5)
مسئولون بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ 

أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

تعليم كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

بثينة كشك

قضايا تعليمية بكفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم كفر الشيخ عن صور لطلاب مدرسة يحملون رمالا: "مشاركة مجتمعية"

الخميس، 26 ديسمبر 2019 01:32 م

تعليم كفر الشيخ: جرح طالب بيلا سطحى والتحقيقات مستمرة

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 12:44 ص

صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تشيد بتمكين الرئيس للشباب وتعدد صفات القائد

الأحد، 22 ديسمبر 2019 01:18 م

صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تحاضر فى ورشة عمل عن حماية الطفل من العنف

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:13 م

صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ :144 مشروعاً للطلاب بمعرض أيسف فى 16 مجالاً

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق

تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة