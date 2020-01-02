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وزير خارجية الصين يبدأ الثلاثاء المقبل جولة إفريقية تشمل مصر و4 دول

الخميس، 02 يناير 2020 01:54 م
وزير خارجية الصين يبدأ الثلاثاء المقبل جولة إفريقية تشمل مصر و4 دول وزير الخارجية الصينى وانج يى
بكين(أ ش أ)

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يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" بزيارة إلى مصر و4 دول أفريقية أخرى خلال الفترة من 7 إلى 13 يناير الجارى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، فى تصريح اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، إن وانج سيقوم بزيارة إلى كل من مصر وجيبوتي وإريتريا وبوروندي وزيمبابوي بناء على دعوات من وزراء الخارجية فى هذه الدول.

وأضاف شوانج أن هذه الجولة هي أول زيارة خارجية لوزير الخارجية الصينى فى العام الجديد، حيث تلتزم الصين منذ نحو 30 عاما ببدء العام الجديد بزيارة لدول أفريقية، ما يعكس اهتمام الصين الكبير بتنمية العلاقات مع أفريقيا ويدل على قوة الصداقة طويلة الأمد بين الجانبين.


وتابع شوانج أن العام الجاري يوافق الذكرى العشرين لإنشاء منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا، ويعد عاما مهما فيما يتعلق بتنفيذ نتائج مؤتمر قمة بكين لمنتدى التعاون الصين - أفريقيا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الصيني سيلتزم خلال جولته الأفريقية بمفهوم الإخلاص الحقيقي والمنفعة المتبادلة وتعميق التواصل مع الجانب الأفريقي، وتعزيز توافق الآراء المهم الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الصيني "شي جين بينج" والقادة الأفارقة، وتعزيز البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، وتعميق الصداقة التقليدية بين الجانبين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، زار الصين فى أبريل الماضى، وكانت هذه الزيارة السادسة، خلال خمس سنوات، والتى قال عنها إنها تعد خير دليل على عمق العلاقات بين مصر والصين اللذين يمثلان أقدم حضارتين فى التاريخ الإنساني، وهو ما تمت ترجمته فى إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016 من خلال برنامج تنفيذى لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية.

كما أكد الرئيس السيسى - خلال كلمته لدى افتتاح أعمال المنتدى الدولى الثانى (للحزام والطريق) الذى أقي فى العاصمة الصينية (بكين) - حرصه على المشاركة فى افتتاح أعمال المنتدى الدولى الثانى للحزام والطريق ينبع من اهتمام مصر بمبادرة (الحزام والطريق).

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن "أهداف مبادرة (الحزام والطريق) تتسق مع جهودنا فى عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعى وتجارى ولوجستي؛ يوفر فرصا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج، وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، خاصة لتلك الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة لا سيما فى المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا".

 


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