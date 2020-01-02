وزير الطيران يتفقد أجهزة متابعة حركة الطائرات وقطاع العمليات الجوية ..صور

كتبت رحاب نبيل

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، بجولة تفقدية داخل مركز عمليات مصر للطيران المتكامل IOCC بمطار القاهرة الدولى والمسئول عن تشغيل رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية داخليًا وخارجياً وكذلك قطاع العمليات الجوية بالشركة.

رافق وزير الطيران خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب الوزير، والطيار أشرف الخولى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار أيمن المقدم رئيس قطاع العمليات الجوية .

وخلال الجولة هنأ وزير الطيران المدنى العاملين بالمركز والأطقم الطائرة بحلول العام الميلادى الجديد متمنياً لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى مزيداً من النجاح والتوفيق ،كما تفقد أجهزة متابعة حركة الطائرات وجداول تشغيل الركب الطائر وجاهزية غرف التلقين ومعلومات الرحلة وغرفة السيطرة المركزية التى تضم متخصصين من كافة شركات وإدارات مصر للطيران المعنيين بالتشغيل مثل الصيانة والخدمات الأرضية والجوية والشحن الجوى والأمن والسيتا والجوازات والمحطة وجداول الطيارين والضيافة وضباط العمليات والسيطرة المركزية وغيرها .

كما تفقد وزير الطيران الإدارات المختلفة بقطاع العمليات وإدارات قطاع التدريب بالمبنى، وأشاد الوزير بإرتفاع نسبة معدلات انتظامية رحلات مصر للطيران والتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات فى جميع المحطات الداخلية والخارجية خاصة فى ضوء كثافة التشغيل والتى تزيد عن 100 رحلة يومياً الى ما يقرب من 70 وجهة تطير إليها مصر للطيران وتشمل تسيير رحلات إضافية لموسم العمرة ورحلات للمدن السياحية الداخلية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وقرب إجازات نصف العام الدراسى.

واطمأن وزير الطيران المدنى على الخطة الموضوعة للتشغيل خلال الموسم الشتوى الحالى وتوفير الأطقم الطائرة والطائرات وخاصة فى ضوء تحديث أسطول مصر للطيران وانضمام طائرات جديدة من أحدث الطرازات وكذا التنسيق بين مركز العمليات وكافة الجهات المعنية بالمطارات الدولية والداخلية التى تعمل منها رحلات مصر للطيران.

وأشاد وزير الطيران بالتنسيق الجيد فى إعداد خطة وجداول تشغيل الرحلات مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وجميع الجهات المعنية ومتابعة موقف الرحلات منذ لحظة الإقلاع وحتي الهبوط .

وفي نهاية الجولة أثني وزير الطيران المدني علي إمكانيات مركز عمليات مصرللطيران ومايتضمنه من أجهزة حديثة وعنصر بشرى مدرب على أعلي مستوي لإدارة كافة المواقف الطارئة علي التشغيل بإحترافية وكفاءة عالية ودعا إلي الاهتمام ببرامج التدريب ومواكبة كل ماهو جديد في صناعة النقل الجوي لتقديم خدمة تليق بعملاء الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية.