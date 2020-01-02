سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يتفقد أجهزة متابعة حركة الطائرات وقطاع العمليات الجوية ..صور

الخميس، 02 يناير 2020 03:17 م
وزير الطيران يتفقد أجهزة متابعة حركة الطائرات وقطاع العمليات الجوية ..صور وزير الطيران يتفقد أجهزة متابعة حركة الطائرات وقطاع العمليات الجوية
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، بجولة تفقدية داخل مركز عمليات مصر للطيران المتكامل IOCC بمطار القاهرة الدولى والمسئول عن تشغيل رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية داخليًا وخارجياً وكذلك قطاع العمليات الجوية بالشركة.

رافق وزير الطيران خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب الوزير، والطيار أشرف الخولى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والطيار أيمن المقدم رئيس قطاع العمليات الجوية .

وخلال الجولة هنأ وزير الطيران المدنى العاملين بالمركز والأطقم الطائرة بحلول العام الميلادى الجديد متمنياً لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى مزيداً  من النجاح والتوفيق ،كما تفقد أجهزة متابعة حركة الطائرات وجداول تشغيل الركب الطائر وجاهزية غرف التلقين ومعلومات الرحلة وغرفة السيطرة المركزية التى تضم متخصصين من كافة شركات وإدارات مصر للطيران المعنيين بالتشغيل مثل الصيانة والخدمات الأرضية والجوية والشحن الجوى والأمن والسيتا والجوازات والمحطة وجداول الطيارين والضيافة وضباط العمليات والسيطرة المركزية وغيرها .

كما تفقد وزير الطيران الإدارات المختلفة بقطاع العمليات وإدارات قطاع التدريب بالمبنى، وأشاد الوزير بإرتفاع نسبة معدلات انتظامية رحلات مصر للطيران والتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات فى جميع المحطات الداخلية والخارجية خاصة فى ضوء كثافة التشغيل والتى تزيد عن 100 رحلة يومياً الى ما يقرب من 70 وجهة تطير إليها مصر للطيران وتشمل تسيير رحلات إضافية لموسم العمرة ورحلات للمدن السياحية الداخلية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وقرب إجازات نصف العام الدراسى.

واطمأن وزير الطيران المدنى على الخطة الموضوعة للتشغيل خلال الموسم الشتوى الحالى وتوفير الأطقم الطائرة والطائرات وخاصة فى ضوء تحديث أسطول مصر للطيران وانضمام طائرات جديدة من أحدث الطرازات وكذا التنسيق بين مركز العمليات وكافة الجهات المعنية بالمطارات الدولية والداخلية التى تعمل منها رحلات مصر للطيران.

وأشاد وزير الطيران بالتنسيق الجيد فى إعداد خطة وجداول تشغيل الرحلات مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وجميع الجهات المعنية ومتابعة موقف الرحلات منذ لحظة الإقلاع وحتي الهبوط

وفي نهاية الجولة أثني وزير الطيران المدني علي إمكانيات مركز عمليات مصرللطيران ومايتضمنه من أجهزة حديثة وعنصر بشرى مدرب على أعلي مستوي لإدارة كافة المواقف الطارئة علي التشغيل بإحترافية وكفاءة عالية ودعا إلي الاهتمام ببرامج التدريب ومواكبة كل ماهو جديد في صناعة النقل الجوي لتقديم خدمة تليق بعملاء الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية.

جولة وزير الطيران (1)
 
جولة وزير الطيران (2)
 
جولة وزير الطيران (3)
 
جولة وزير الطيران (4)
 
جولة وزير الطيران (5)
 
جولة وزير الطيران (6)
 
جولة وزير الطيران (7)

 


وزير الطيران

مركز عمليات مصرللطيران

مطار القاهرة

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة