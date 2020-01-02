سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية لمستشار الأمن القومى الأمريكى: إرسال قوات تركية لليبيا تصعيد خطير

الخميس، 02 يناير 2020 09:15 م
وزير الخارجية لمستشار الأمن القومى الأمريكى: إرسال قوات تركية لليبيا تصعيد خطير سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار التنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع "روبرت أوبراين" مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، للتباحُث حول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية.

 قال المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيريّن تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل دفع أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضاف أن الجانبين تبادلا الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير شكري الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، معرباً عن إدانة مصر لقرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم ويزيد من تعقُد الأوضاع في ليبيا.

 وأختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية محاربة والقضاء على الإرهاب.

 

 


مصر

اخبار مصر

وزير الخارجية

الأمن القومى الأمريكى

تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أزمة الأتراك تتزايد.. ارتفاع أسعار أكياس التسوق فى تركيا

الخميس، 02 يناير 2020 09:04 م

حى على الجهاد.. دعوات ليبية لحمل سلاح لمواجهة الغزو التركى.. قبائل ترهونة تدعو لدعم الجيش الليبى.. مسئول لـ"اليوم السابع": تركيا تعلن الحرب وسنتصدى لها بالسلاح.. ومراقبون: التدخل سيفشل فرص الحل السياسي للأزمة

الخميس، 02 يناير 2020 09:00 م

إكسترا نيوز تسلط الضوء على تدهور الأوضاع فى تركيا.. تقرير يكشف أبرز انتهاكات أردوغان ضد شعبه.. وتؤكد: انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية للشهر الثالث.. والركود الاقتصادي يدفع أنقرة لإغلاق محطات توليد الطاقة

الخميس، 02 يناير 2020 08:23 م

إكسترا نيوز: الركود الاقتصادي يدفع تركيا لإغلاق محطات توليد الطاقة

الخميس، 02 يناير 2020 08:17 م

إكسترا نيوز: انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية فى تركيا للشهر الثالث

الخميس، 02 يناير 2020 07:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

خالد صلاح: قرار برلمان تركيا بإرسال قوات لغزو ليبيا إعلان حرب على الأمة العربية

خالد صلاح: قرار برلمان تركيا بإرسال قوات لغزو ليبيا إعلان حرب على الأمة العربية

السيسى يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد إجراءات مواجهة تهديدات التدخل العسكرى بليبيا

السيسى يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد إجراءات مواجهة تهديدات التدخل العسكرى بليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة