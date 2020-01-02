وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد سوهاج الرئيسى.. ويتفقد مركز مبيعات سنترال شرق

كتبت هبة السيد و محمود مقبول

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج يرافقهما المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات بزيارة مركز مبيعات سنترال سوهاج شرق.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة سوهاج لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وخلال الزيارة إطلع الوزير على خدمات الاتصالات المتكاملة التي يقدمها مركز مبيعات سنترال سوهاج شرق للمواطنين والتي تشمل استقبال طلبات التعاقد على الخطوط الجديدة، وبيع الخواص المضافة على التليفون الأرضي، وخدمات الاتصال المحلى والمباشر والدولي، والتلغراف والفاكس، وكذلك بيع الكروت المنزلية ، والاستعلام وتحصيل الفواتير، بالإضافة الى تقديم خدمات الدعم الفني للإنترنت والمحمول.

كما قام الوزير و المحافظ يرافقهما عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد بافتتاح مركز الخدمات البريدية – سوهاج الرئيسي الذي تم تطويره ليقدم كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين من خلال موظفين مدربين على أعلى مستوى لتقديم جميع الخدمات للعملاء بكفاءة عالية على مدار اليوم.

وأشار عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد الى ان مكاتب البريد اصبحت تقدم العديد من خدمات الحكومة الالكترونية بكل كفاءه ويسر بعد تطويرها وتحويلها الي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الانظمة والحلول التكنولوجية المتطورة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري بهدف احداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور والحصول علي براءة الذمة واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بالإضافة الى كافة الخدمات المالية والبريدية الأخرى.