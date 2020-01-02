وزير الاتصالات لـ طلاب جامعة سوهاج: سنوفر لكم الإنترنت مجانا للتعليم مش للفيس

سوهاج محمود مقبول وهبه السيد

داعب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، طلاب جامعة سوهاج خلال جولته التفقدية داخل الحرم الجامعي سنوفر لكم الإنترنت بالمجان، داخل الحرم الجامعي للعلم والاستذكار مش للفيس وتحميل الأغاني.

جاء ذلك على هامش الجولة التي قام بها الوزير، داخل الحرم الجامعي والتي رافقه فيها الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتفقد عددًا من شوارع الجامعة، واستمع خلال تلك الجولة لآراء بعض الطلاب فيما يخص التحول الرقمي والثورة الرقمية.

ومن جانبه أعرب وزير الاتصالات بإعجابه الشديد، بما شاهده من إنجازات محققة على أرض الواقع بجامعة سوهاج فاق توقعاته، معلنًا عن موافقته الفورية على كل الطلبات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية الرقمية بالجامعة الجديدة، كونها تمثل ركائز أساسية لمصر الرقمية التي نسعى جميعًا لبنائها، حيث استعرض مع الطلاب نبذة عن الثورات الصناعية التي مر بها العالم بدءًا من الثورة الصناعية الأولى حتى الرابعة، متناولاً التطور السريع في دورة حياة الإنسان التي وصلت إلى 19 يوم بعد أن كانت تصل إلى عشرات السنين، موجهًا عدد من الرسائل للطلاب منها التحلي بمكارم الأخلاق والتوسع في استزادة العلم والعلوم الحديثة، التسلح بالتكنولوجيا الرقمية لمواكبة التطور للوصول إلى التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه قال اللواء طارق الفقي أن زيارة وزير الاتصالات لجامعة سوهاج تعكس اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بإقليم الصعيد بوجه عام، موجهًا شكر لوزير الاتصالات لاهتمامه ببناء البشر من خلال خلق فرص عمل لشباب محافظة سوهاج في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق تأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل بشكل عصري.

واكد رئيس الجامعة استمرار التواصل والدعم بين الجامعة والمحافظة، حيث قدم للحضور نبذة مختصرة عن تاريخ الجامعة منذ استقلالها في 2006 وحتى اليوم، وما تقدمه من خدمات جليلة للمجتمع المحلي في مجالات التعليم والصحة وخدمة البيئة وريادة الأعمال.

وأضاف عزيز أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بملف الخدمات الإلكترونية متمثلة في تحسين البنية التحتية للمعلومات وزيارة سرعة شبكة المعلومات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد، موضحًا أن 70% من الاختبارات الطلابية تتم بشكل مميكن، موجهًا الشكر للوزير لموافقته الفورية لعدد من الطلبات تهم الطلاب واهالي سوهاج والتي ستنفذ خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، والتي تضم إنشاء مكتب بريد بالحرم الجديد، معمل خاص بكلية الحاسبات والمعلومات، برج لتقوية شبكة الاتصالات داخل الحرم الجامعي الجديد، كابل فيبر لتقوية سرعة الانترنت.

وقالت الدكتورة هبة صالح مستشار وزير الاتصالات، أن الوزارة تضع في أولوياتها المبادرات المتعلقة ببناء البشر من خلال إيجاد حلقة وصل بين المجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الإنترنت والرقمية أصبحت اللغة الجديدة في العالم، مناشدة جميع الشباب من خريجين الجامعة الاستفادة من الخدمات التي سيقدمها معهد تكنولوجيا الاتصالات ITI المزمع افتتاحه قريباً، والذي سيساهم في تأهيلهم لسوق العمل الرقمي.

جدير بالذكر أن الوزير استهل زيارته الأولى للحرم الجامعي الجديد بجولة تفقد خلالها جميع كليات الجامعة ومنشآتها الجديدة، والمبنى الجديد لمعهد تكنولوجيا المعلومات، مبديًا إعجابه الشديد بما شاهده من إنجازات على أرض الواقع، كما قام رئيس الجامعة بتكريم الوزير والمحافظ بمنحهما درع الجامعة.