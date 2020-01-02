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وزيرة الصحة تستكمل جولتها بالأقصر وتتفقد أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولى

الخميس، 02 يناير 2020 09:14 م
وزيرة الصحة تستكمل جولتها بالأقصر وتتفقد أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولى التامين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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استكملت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم جولتها التفقدية، لمتابعة الأعمال والتجهيزات الجارية بعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الأقصر، تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استكملت جولتها و التى بدءت منذ صباح اليوم، بتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر الدولي، وراجعت الرسومات الهندسية للمستشفي، مشددة على ضرورة اتباع كافة معايير الجودة الإنشائية للمبني، كما أبدت عددا من الملاحظات للإسراع من وتيرة العمل والإنتهاء من كافة الأعمال فى أسرع وقت ممكن، على أن يتم ذلك وفقا لمراحل زمنية محددة.
 
وأشار مجاهد  إلى أن مستشفى الأقصر الدولي هي أحد مستشفيات تقديم الخدمة الطبية من المستوي الثالث، حيث يخدم المستشفى حوالي 248 ألف مواطن، وتضم أقسام: باطنة، أطفال، جراحات (عامة - عظام –مسالك-  عظام الأطفال - الفم والأسنان - قلب وصدر- تجميل - وجه وفكين - أوعية دموية - صدر - عمود فقري - مخ وأعصاب)، وطب العيون، ونساء وتوليد، ونفسية وعصبية، وطب الأورام، وأوعيه دمويه، وأمراض جلديه، وانف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وجهاز هضمي وكبد، وصحة المرأة، وجراحة أورام، وأورام أطفال، وأمراض الدم، وروماتيزم وتأهيل، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، وعلاج كيماوي.
 
وأضاف أن سعة المستشفى 365 سريراً، ويضم 24 عيادة خارجية، و8 غرف عمليات وغرفتي عمليات صغرى، و4 وحدات للمناظير، وقسم للأشعة يضم ( رنين _ مقطعية – سونار – دوبلار – إيكو – سينية – متنقلة – ماموجرام.  C-ARM، و7 معامل للتحاليل، و43 عناية مركزة، و22 حضانة، و36 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تخزيني، و6 صيدليات.
 
يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
 
 

الصحة

التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى

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