وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القرنة المركزى و3 وحدات صحية لخدمة التأمين الشامل

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، جولاتها فى محافظة الأقصر، اليوم الخميس، برفقه وفد من وزارة الصحة والسكان، وذلك لتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية التى يجرى تجهيزها حالياً لخدمة أبناء محافظة الأقصر، وتفقدت الوزيرة فى مدينة القرنة غربى الأقصر أعمال التطوير فى مستشفى القرنة و3 وحدات صحية بالبعيرات ومنطقة ساحة الطيب، وذلك لتجهيزهم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل المقرر انطلاقها العام المقبل 2020.

وشملت جولة الوزيرة برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تفقد أعمال تطوير وحدتى الغريرة الصحية والقرايا الصحية فى مدينة إسنا، واستمعت لشرح من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حول تطويرهما ورفع كفاءة الوحدتين لخدمة مشروع التأمين الصحى الشامل.

وطالبت الوزيرة من قيادات مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بضرورة الانتهاء من التطوير والتجهيزات داخل الوحدات الصحية قبيل 18 يناير الجارى، حيث ستزور الأقصر مجدداً لمتابعة تلك الأعمال على أرض الواقع.

يُذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها .



وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القرنة المركزي



وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القرنة المركزي



وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القرنة المركزي



وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القرنة المركزي



وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القرنة المركزي



وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القرنة المركزي



وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القرنة المركزي



وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القرنة المركزي



وزيرة الصحة تتفقد تطوير مستشفى القرنة المركزي