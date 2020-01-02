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لأهالى إسنا..

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

الخميس، 02 يناير 2020 02:12 م
وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، جولاتها فى محافظة الأقصر، اليوم الخميس، برفقه وفد من وزارة الصحة والسكان، وذلك لتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية التي يجري تجهيزها حالياً لخدمة أبناء محافظة الأقصر، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل المقرر انطلاقها العام المقبل 2020، وشملت جولة الوزيرة برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تفقد أعمال تطوير وحدتي الغريرة الصحية والقرايا الصحية في مدينة إسنا، واستمعت لشرح من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حول تطويرهما ورفع كفاءة الوحدتين لخدمة مشروع التأمين الصحي الشامل. 

والتقت الوزيرة بعدد من الأهالي، وقالت لهم: "الغلابة مش هيدفعوا حاجة البلد هتدفع ليهم واللي معاه هيدفع، ولازم كل الناس تسجل عشان الدولة تعرف مين اللي قادر ومين غير قادر عشان تدعمهم، الغلابي الدولة هتشيلهم". 

وأعلنت وزارة الصحة، أن زيارة الوفد تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يتفقد وفد الوزارة عدداً من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، كما من المقرر أيضًا أن يعقد الوفد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يُذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها.


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