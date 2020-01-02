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هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل لوائح عدد من صناديق التأمين الخاصة

الخميس، 02 يناير 2020 02:00 م
هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل لوائح عدد من صناديق التأمين الخاصة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات لاعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لعدد من صناديق التأمين الخاصة لبعض الشركات والمؤسسات الحكومية، وخلال الثلاث أيام الماضية، نشرت الجريدة الرسمية، قرارات باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة للعاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعاملين المدنيين بمصلحة الأحوال المدنية، شرطة سوهاج، العاملين بشركة ضمان مخاطر الائتمان، العاملين بقطاع الدواء، العاملين بشركة سيراميكا كليوباترا-العاشر من رمضان.
 
,يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وأبرز المساهمين فى الناتج المحلى الإجمالي؛ حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا ببقية القطاعات الاقتصادية، ويساهم فى إدارة الأخطار التى قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات فى أنشطتها، وحرصت الهيئة على تفعيل دور قطاع التأمين وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وذلك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط، والجدير بالذكر أن النتائج المالية لعام 2018 تشير إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى، بلغت 0.91% فى العام 2018 مقارنة بنسبة 0.9% فى العام 2017.
 
وفى إطار دعم الهيئة لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية فى إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتى لا تحتاج إلى خطوات اكتتاب معقدة فقد قامت الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية النمطية ضمن الوثائق المسموح بإصدارها إلكترونياً، وزادت عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكترونى إلى 60% من عدد الشركات العاملة.
 
وبلغ معدل نمو أقساط التأمين 23.4% خلال عام 2018 مقارنة بالعام الماضى، بلغ عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع 37 شركة، وحققت إجمالى أقساط بلغت 30 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقارنة بعام 2017 الذى حقق إجمالى أقساط 24 مليار جنيه، كما قامت الشركات بسداد إجمالى تعويضات بلغت 15.4 مليار جنيه فى عام 2018 مقابل 12.9 مليار جنيه فى عام 2017.
 
وعلى الرغم من تناقص فائض النشاط التأمينى للشركات بمعدل قدره 23% ليصل إلى 3.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى الذى حقق فائض للنشاط بلغ 4.7 مليار جنيه، تحسنت نتائج أنشطتها خلال الأربعة أعوام الماضية؛ حيث بلغ فائض النشاط التأمينى 3.6 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بمليارى جنيه خلال عام 2014، مما انعكس أثره فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة.
 
كما بلغ صافى استثمارات شركات التأمين 99.4 مليار جنيه فى 30/6/2018 بمعدل نمو 16% مقارنة بصافى استثمارات العام الماضى البالغة 86 مليار جنيه.
 
 
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الرقابة المالية

صناديق التأمين

صناديق التامين الخاصة

اخبار الاقتصاد

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