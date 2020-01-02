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"هدسون".. صقر يراقب موظفى الاستخبارات الأمريكية يوميا.. اعرف تفاصيل الحكاية

الخميس، 02 يناير 2020 08:18 م
"هدسون".. صقر يراقب موظفى الاستخبارات الأمريكية يوميا.. اعرف تفاصيل الحكاية الصقر هدسون
كتب محمد رضا

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اعتاد موظفو وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، على أن يبدأوا يومهم داخل مقر الوكالة، بمشاهدة صقر يقف يوميًا على درج مقابل للمقر، فى تمام الساعة السابعة صباحا، ويتخذ الصقر موضعه فى ذات الموقع بشكل يومى ويقف ليراقب الموظفين بصبر ويتفحصهم بعيون نافذة لمدة نص ساعة أو ساعة ثم يغادر.

 

رؤية الصقر واقفًا يوميًا فوق زاوية أحد المكاتب، أصبح مشهد معتاد لموظفى CIA، حيث يبدأ بمراقبتهم فى ساعة مبكرة من اليوم، وهم يسابقون الزمن للانتهاء من التقارير التى سترسل إلى البيت الأبيض، ووفقًا لما نقلته "العين الإخبارية"، عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أطلق الموظفون على هذا الصقر اسم "هدسون"، تيمنا بمحلل سابق فى مقر وكالة الاستخبارات الدفاعية.

الصقر هدسون يقف على درج مقابل لموظفي المقر
الصقر هدسون يقف على درج مقابل لموظفي المقر

 

"طائر مريب"، هكذا وصف بعض الموظفين "الصقر"، وقالوا مازحين إنه قد يكون مزودًا بأجهزة للتجسس أرسلته جهة ما ليتجسس عليهم، فيما يراه آخرون أنه صقر طبيعى ولو كان جاسوسًا لكشفه مكتب الطابق السابع فى المقر باعتباره "محصنًا" ولأحبط محاولاته.

 

ويقول التقرير الإعلامى "هدسون.. يحرص على العودة ثانية خلال الساعات الأخيرة من دوام موظفى الوكالة، فيرقبهم وهم يضعون اللمسات الأخيرة على تقارير تلخص كل ما جرى تجميعه طوال الليل، دون أن يغفل قبل مغادرته المرور بالمرآب بحثًا عن فريسة".

 

ويعود السبب لاعتقاد البعض فى أن الصقر قد يكون مستخدمًا من قبل جهة أجنبية للتجسس على مقر CIA، احتلال الطيور لفترة طويلة على مدار عقود، ومنذ أوقات بعيدة مكانة كبيرة فى الحروب ونقل الرسائل، وكذا فى التجسس، ونقل الأخبار، حيث تطورت العلاقة بين الطيور والجاسوسية العالمية، وخاصة وكالات الاستخبارات المختلفة، التى وضعت لهذه الطيرو برامج خاصة وتمويلات حسب الدول التى يواجهونها.

 

وأشارت تقارير إعلامية خلال ديسمبر الماضى، إلى أن الحرب الباردة كانت من أكثر الوقائع التى اختارات فيها بعض أطرافها كالمخابرات الأمريكية (سى أى إيه) تعميق هذه البرامج والتوسع فى تدريبها لمساعدة واشنطن فى التغلب على الاتحاد السوفيتى.

مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA
مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA

 

وتقول التقرير أنه فى مطلع العام 1974، كان دودا الأول فى صف التجسس مستعداً ليصبح عميلاً كبيراً للاستخبارات المركزية الأمريكية، وكان أداؤه يتحسن عندما يكون تحت الضغط ويقدر على حمل ثقل أكبر من الآخرين والإفلات من مطارديه، وخلال الاختبار الأقسى فى تدريبه اختفى هذا الغراب بعدما هزمه اثنان من نوعه.

 

ونشرت وكالة الاستخبارات المركزية، من عشرات الملفات حول هذه الاختبارات التى امتدت عقداً من الزمن وشملت القطط والكلاب والدلافين وشتى أنواع الطيور، فكانت الوكالة تدرس الطريقة التى يمكن بها استخدام القطط كأدوات تنصت نقالة، وحاولت أيضاً زرع أجهزة فى دماغ كلاب لمعرفة إن كان التحكم بها عن بعد ممكناً، إلا أن كل هذه المحاولات لم تفض إلى نتيجة، فيما تركزت الجهود على الدلافين التى دربت لتصبح قادرة على التخريب والتجسس على تطوير الاتحاد السوفيتى أسطولاً من الغواصات النووية التى كانت تشكل أكبر تهديد للسلطة الأمريكية منتصف الستينات.

 


طيور جاسوسية

وكالات الاستخبارات الامريكية

CIA

المخابرات الامريكية

حيوانات جاسوسية

الغواصات النووية

الاستخبارات العالمية

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