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نقابة المعلمين: صرف الميزة التأمينية لصندوق الزمالة دون مصروفات إدارية

الخميس، 02 يناير 2020 03:23 م
نقابة المعلمين: صرف الميزة التأمينية لصندوق الزمالة دون مصروفات إدارية خلف الزناتي رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة المهنية للمعلمين
كتبت آية دعبس

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أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية (صندوق الزمالة)، صرف الميزة التأمينية لجميع المعلمين المحالين للمعاش بدءا من الأول من يناير 2020، من بنك الإسكان والتعمير، بعد عقد بروتوكول مع البنك لتنفيذ ذلك.

وأوضح الزناتى، فى بيان، أن الاتفاق الجديد يوفر امتيازات كثيرة عن السابق، وأهمها أن كل عضو يفتح له حساب يتم تحويل المبلغ التأمينى عليه، دون خصم أى مصاريف إدارية  عند سحب مستحقاته ،بجانب عمل فيزا لكل عضو ليستطيع صرفها من أى مكان ومن أى بنك .

وأضاف نقيب المعلمين أنه فى حال ترك العضو مستحقاته فى الحساب المخصص لذلك، تحسب لها فوائد بدءا من لحظة الإيداع وتضاف للمبلغ الأصلى، ولم يكن متاحا هذه الميزة سابقا لأن الحوالات لا تحسب لها فوائد.

وأضاف الزناتى أن الحساب الجديد يسمح بتحويل العضو معاشه الحكومى عليه ومعاش النقابة أيضا ليجمع كل مستحقاته فى حساب واحد.

وطلب نقيب المعلمين جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية توعية المعلمين الذين سيخرجون للمعاش، بدءا من ا يناير 2020 ، بطريقة ملئ استمارات الحساب الخاص بهم والتابعة بنك التعمير والإسكان، حيث تم توفير الاستمارات بالفعل فى مقرات النقابات الفرعية واللجان النقابية  لتحويل الميزة التأمينية عليه وإرفاق ملف صنوق الزمالة الخاص بكل معلم محال للمعاش معه .

ونبه على أن الاتفاق الجديد مع بنك الاسكان والتعمير يسرى على الزملاء الذين يخرجون للمعاش من يناير 2020، حتى من خرج للمعاش فى ديسمبر الماضى ولم ينهى أوراقه حتى الآن، سيحصل على أمواله بطريقة الحوالات ولكن على بنك التعمير والإسكان، دون دفع أى مصروفات إدارية.

ومن جانبه، أعلن بنك التعمير والإسكان، عدد من المزايا الممنوحة لأعضاء صندوق الزمالة أعضاء نقابة المهن التعليمية، طبقا للاتفاق مع نقيب المعلمين، وهى: تحويل مكافئات نهاية الخدمة لكل عضو على حساب تحويل المرتبات ذو عائد شهرى والاستفادة بالمزايا المقررة على الحساب وبدون مصاريف الحساب والبطاقة، والموافقة على تحويل معاش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الخاصة بالأعضاء على نفس الحساب بدون مصاريف فى حالة موافقته، وإعفاء الأعضاء من عمولة السحب 3 مرات من ماكينات الصرف الألى التابعة للبنوك الأخرى، ومكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وفى حالة الصرف من فروع مصرفنا بدون مصاريف.


نقابة المعلمين

صندوق زمالة المعلمين

بنك الاسكان والتعمير

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