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موجز المحافظات.. قصة فتاة المنصورة من التحرش لضبط المتهمين

الخميس، 02 يناير 2020 10:23 م
موجز المحافظات.. قصة فتاة المنصورة من التحرش لضبط المتهمين فتاة المنصورة

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

تعرف على عقوبة الشباب المتورطين فى واقعة التحرش بفتاة المنصورة وفقا لقانون العقوبات

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شاهد.. رسالة مؤثرة من طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم بسوهاج للرئيس

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وزيرة الصحة تقوم بجولة مكوكية فى 3 مستشفيات و7 وحدات صحية بالأقصر.. الوزيرة تتابع أعمال التطوير قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل.. وتعلن إدراج الأقصر بالمشروع بـ65 منشأة طبية منها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات

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صور.. الغردقة تنهى استعداداتها لإقامة حفل "الأفضل فى أفريقيا".. لافتات الكاف تملأ الشوارع بداية من صالات مطار الغردقة وصولاً للمقر بسهل حشيش.. كامل أبو على: نراهن على أن يكون الحدث الأهم هذا العام

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استقرار سعرى بأسواق المحافظات فى 2020.. انخفاض أسعار بعض الخضراوات والفاكهة.. وثبات اللحوم والأسماك.. ورواج تجارى فى البحر الأحمر بعد إقبال السائحين.. والأجانب يقبلون على الكركديه والفول السودانى بأسوان.. صور

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وكيل تعليم كفر الشيخ: جروب واتس آب لمتابعة امتحانات نقل الثانوى العام

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فيديو.. وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية: جاهزون للامتحانات

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قاتل زوجته بقنا لرفضها إعطائه 50 جنيها لشراء "سيجارتين حشيش": كنت "خرمان" وعاوز أعمل دماغ.. ويعترف: ضربتها بخنجر بقطع بيه الموز 27 طعنة.. وندمان لأنها كانت ساعة شيطان.. وقاضى المعارضات يقرر حبسه 15 يوما

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