موجز المحافظات.. قصة فتاة المنصورة من التحرش لضبط المتهمين

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

تعرف على عقوبة الشباب المتورطين فى واقعة التحرش بفتاة المنصورة وفقا لقانون العقوبات





شاهد.. رسالة مؤثرة من طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم بسوهاج للرئيس





وزيرة الصحة تقوم بجولة مكوكية فى 3 مستشفيات و7 وحدات صحية بالأقصر.. الوزيرة تتابع أعمال التطوير قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل.. وتعلن إدراج الأقصر بالمشروع بـ65 منشأة طبية منها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات





صور.. الغردقة تنهى استعداداتها لإقامة حفل "الأفضل فى أفريقيا".. لافتات الكاف تملأ الشوارع بداية من صالات مطار الغردقة وصولاً للمقر بسهل حشيش.. كامل أبو على: نراهن على أن يكون الحدث الأهم هذا العام





استقرار سعرى بأسواق المحافظات فى 2020.. انخفاض أسعار بعض الخضراوات والفاكهة.. وثبات اللحوم والأسماك.. ورواج تجارى فى البحر الأحمر بعد إقبال السائحين.. والأجانب يقبلون على الكركديه والفول السودانى بأسوان.. صور





وكيل تعليم كفر الشيخ: جروب واتس آب لمتابعة امتحانات نقل الثانوى العام





فيديو.. وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية: جاهزون للامتحانات





قاتل زوجته بقنا لرفضها إعطائه 50 جنيها لشراء "سيجارتين حشيش": كنت "خرمان" وعاوز أعمل دماغ.. ويعترف: ضربتها بخنجر بقطع بيه الموز 27 طعنة.. وندمان لأنها كانت ساعة شيطان.. وقاضى المعارضات يقرر حبسه 15 يوما



