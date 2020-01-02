موجز اقتصاد الخميس.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع"، مجموعة من الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس ، منها قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتثبيت أسعار البنزين، بالإضافة إلى تصريحات وزيرة الصناعة والتى أكدت فيها التعاون مع كل أجهزة الحكومة لرفع معدلات نمو قطاعى الصناعة والتصدير، وكذلك خبر حول انتهاء النزاع القضائى على مساحة 158 فدانا بجوار أرض نادى 6 أكتوبر .

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

وزير الاتصالات يشهد بروتوكول لتطوير خدمات العلاج عن بُعد والتحول الرقمى

شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج والشركة المصرية للاتصالات بمقر الديوان العام للمحافظة؛ يهدف البروتوكول الى إتمام عملية التحول الرقمي بالمحافظة وتنفيذ البنية التحتية للاتصالات وميكنة كافة القطاعات بجميع المؤسسات والمصالح الحكومية بالمحافظة.

شعاع: البورصة المصرية ثالث أفضل أسواق المال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال بنك الاستثمار شعاع، إن البورصة المصرية حققت ثالث أفضل الأسواق مقارنة بأقرانها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، إذ ارتفع مؤشر 30 EGX بنسبة 19% (+1% فى ديسمبر) مقوماً بالدولار الأمريكى، حيث كان أداؤه جيداً خلال عدة أشهر بالسنة، مضيفا أما من ناحية التقييم لا تزال مصر من أرخص الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول نهاية 2019، إذ تم تداول إى جى إ كس 30 بخصم 32% مقارنة بمؤشر MSCI للأسواق الناشئة تم قياس الأداء بالدولار الأمريكى.

هيرميس: السياحة نقطة مضيئة بالاقتصاد المصرى وعائداتها ستتجاوز 20 مليار دولار

توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة أحد أكبر بنوك الإستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن تحقق إيرادات السياحة المصرية قفزة كبيرة بدعم من الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر نحو استعادة مكانتها السياحة العالمية واستراتيجية الإصلاح الهيكلي التي تطبقها وزارة السياحة منذ 2018 والتي أسهمت بشكل كبير في تعافي قطاع السياحة المصري بجانب عودة الأمن والاستقرار بشكل ملحوظ.

الإسكان: انتهاء النزاع القضائى على مساحة 158 فدانا بجوار أرض نادى 6 أكتوبر

أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بانتهاء النزاع القضائى بين الهيئة ونادى 6 أكتوبر الرياضى، بشأن أرض مجاورة للنادى، بصدور الحكم لصالح الهيئة في طعن النادي، والقاضي برفض دعوى البطلان الأصلية على الحكم السابق صدوره لصالح الهيئة بصحة إلغاء تخصيص المساحة المذكورة.

التنظيم والإدارة: تكويد 6 ملايين مستند فى إطار رقمنة أعمال الجهاز

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انتهاء الجهاز من إنشاء كود إلكتروني لعدد 6 ملايين مستند من ملفات الجهاز حتى الآن، كما تم إجراء مسح ضوئي لعدد 5 ملايين و518 ألف مستند منها، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز.