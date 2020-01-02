مقتل صياد وإصابة شقيقة وآخر بطلقات نارية داخل بحيرة المنزلة على يد مجهولين

لقى صياد مصرعه وأصيب اثنين آخرين داخل بحيرة المنزلة، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين داخل منطقة البشتير التابعة لمحافظة بورسعيد حال قيامهم بالصيد، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي المطرية المركزى، بوصول كلا من أيمن إبراهيم العاصى 28 سنة صياد، مقيم مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة متأثرا بطلق نارى فى الراس، وإصابة كلا من شقيقه سمير إبراهيم العاصى صياد، بطلق نارى فى الصدر وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، ومحمد الازعر صياد مصاب بطلق نارى بالفخذ.
وبسؤال المصابين أشاروا إلى قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم داخل بحيرة المنزلة أثناء قيامهم بالصيد منطقة "البشتير" داخل نطاق محافظة بورسعيد، وتم إخطار مديرية أمن بورسعيد بالواقعة، للتحقيق والوصول الي الجناة.
يذكر أنه نجحت أجهزة الأمن فى ضبط اثنين من مرتكبى واقعة محاولة سرقة تاجر مشغولات ذهبية بالدقهلية وإصابته برش خرطوش، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات بإصابة "تاجر مصوغات ذهبية" برش خرطوش بالرقبة والوجه، والذى أفاد بأنه عقب غلقه لمحل عمله بدائرة المركز وانصرافه منه متوجهاً لمحل إقامته، وقيادته سيارته الملاكى بدائرة المركز ، وبحوزته بعض المشغولات الذهبية ، حاول مجهولان استيقافه، إلا أنه استمر فى السير فأطلق أحدهما عيار خرطوش تجاهه فأحدث إصابته ، وعقب ذلك إصطدمت السيارة قيادته بإحدى الأشجار بالطريق وهربا دون التمكن من سرقته.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم" عامل – عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر".
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