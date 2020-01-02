مقتل صياد وإصابة شقيقة وآخر بطلقات نارية داخل بحيرة المنزلة على يد مجهولين

الدقهلية - فريق المحافظات

لقى صياد مصرعه وأصيب اثنين آخرين داخل بحيرة المنزلة، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين داخل منطقة البشتير التابعة لمحافظة بورسعيد حال قيامهم بالصيد، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي المطرية المركزى، بوصول كلا من أيمن إبراهيم العاصى 28 سنة صياد، مقيم مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، جثة هامدة متأثرا بطلق نارى فى الراس، وإصابة كلا من شقيقه سمير إبراهيم العاصى صياد، بطلق نارى فى الصدر وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، ومحمد الازعر صياد مصاب بطلق نارى بالفخذ.

وبسؤال المصابين أشاروا إلى قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم داخل بحيرة المنزلة أثناء قيامهم بالصيد منطقة "البشتير" داخل نطاق محافظة بورسعيد، وتم إخطار مديرية أمن بورسعيد بالواقعة، للتحقيق والوصول الي الجناة.