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مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء سقوط حافلة فى واد عميق بالهند

الخميس، 02 يناير 2020 02:08 م
مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء سقوط حافلة فى واد عميق بالهند حادث حافلة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

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لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون فى الهند اليوم الخميس، جراء خروج حافلة عن الطريق وسقوطها فى واد عميق، وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن الحادث وقع بالجانب الهندى من إقليم كشمير المعروف باسم "جامو وكشمير"، وأنه تم إطلاق عملية إنقاذ بمساعدة السكان المحليين، مشيرة إلى أن بعض المصابين يرقدون فى حالة حرجة.

يذكر أن  الشرطة الهندية، أعلنت أن شخصين لقيا حتفهما، فيما أصيب 18 آخرون إثر سقوط حافلة فى واد ضيق بمقاطعة "باندا" فى ولاية "أتر برديش" الواقعة شمالى البلاد.
 
ونقلت قناة "إنديا تى فى" الهندية، ديسمبر الماضى عن الشرطة قولها، "إن سائق الحافلة لقى حتفه جراء الحادث"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج وحالتهم مستقرة، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
 
كما لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، فيما أصيب 15 آخرون، إثر سقوط حافلة، من أحد الجسور فى منطقة "ديول" بولاية "ماهاراشترا" الهندية.
 
وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية، أن الحادث وقع على طريق "ديول - سولابور"، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
 
على جانب آخر، لقى أربعة أشخاص حتفهم، فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار إسطوانة غاز فى أحد المنازل بمقاطعة "رامبان" فى ولاية "جامو وكشمير" الهندية.
وتتعدد الحوادث فى الهند، حيث أعلنت الشرطة الهندية،  أن 41 شخصا أصيبوا إثر سقوط الحافلة الصغيرة التى كانت تقلهم فى ممر ضيق بمقاطعة (أودهامبور) بإقليم (كشمير).
 
ونقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية، عن الشرطة قولها إن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها؛ مما أدى إلى انقلابها وسقوطها فى ممر ضيق، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث.
 
وأضافت القناة، أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

 


الهند

حادث حافله فى الهند

حادث سير فى الهند

كشمير

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