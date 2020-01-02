مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء سقوط حافلة فى واد عميق بالهند

نيودلهى(أ ش أ)

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون فى الهند اليوم الخميس، جراء خروج حافلة عن الطريق وسقوطها فى واد عميق، وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن الحادث وقع بالجانب الهندى من إقليم كشمير المعروف باسم "جامو وكشمير"، وأنه تم إطلاق عملية إنقاذ بمساعدة السكان المحليين، مشيرة إلى أن بعض المصابين يرقدون فى حالة حرجة.

يذكر أن الشرطة الهندية، أعلنت أن شخصين لقيا حتفهما، فيما أصيب 18 آخرون إثر سقوط حافلة فى واد ضيق بمقاطعة "باندا" فى ولاية "أتر برديش" الواقعة شمالى البلاد.

ونقلت قناة "إنديا تى فى" الهندية، ديسمبر الماضى عن الشرطة قولها، "إن سائق الحافلة لقى حتفه جراء الحادث"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج وحالتهم مستقرة، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

كما لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، فيما أصيب 15 آخرون، إثر سقوط حافلة، من أحد الجسور فى منطقة "ديول" بولاية "ماهاراشترا" الهندية.