مصرع فتاة فى حادث تصادم بالبحيرة وغرق طفل داخل مصرف فى قنا

البحيرة - ناصر جودة

لقيت فتاة مصرعها إثر اصابتها فى حادث سير بمركز أبو حمص بالبحيرة ، وتم نقل جثة المتوفية الى مشرحة مستشفى أبو حمص المركزى ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة .

تلقى اللواء مجدى القمرى ،مدير من البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية وبالفحص تبين مصرع "ر.م.ن" 12 سنة ومقيمة مركز أبو حمص إثر إصطدام سيارة مسرعة بها وتم نقل جثة المتوفية الى مشرحة مستشفى ابو حمص المركزى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ولقى طفل مصرعه، اليوم الخميس، غرقًا داخل مصرف مياه أمام منزله بمركز أبوتشت، بمحافظة قنا ، وتلقى اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا اللواء محمد ضبش مدير مباحث قنا يفيد مصرع طفل غرقا بمصرف مياه أمام منزله بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مساشفى أبوتشت المركزي.

وأكد مصدر أمني ، أن أجهزة الأمن انتقلت إلى موقع الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء قيام الطفل بلعب كرة القدم أمام المنزل، انزلقت الكرة داخل مصرف مائى فحاول إخراجها، إلا أنه غرق داخله.

وفى سياق أخر تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف، من إنتشال 10 مصابين كانوا قد سقطوا داخل سيارة ميكروباص في ترعة الشيخ عيسي، وذلك في طريق قنا - دشنا الزراعي الشرقي بسبب انحراف عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن سقوط السيارة التى تقل 15 شخصاً داخل الترعة، واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.