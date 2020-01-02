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مصدر أمنى: جارى تحديد هوية المشاركين فى واقعة التحرش بـ"فتاة المنصورة"

الخميس، 02 يناير 2020 02:05 م
مصدر أمنى: جارى تحديد هوية المشاركين فى واقعة التحرش بـ"فتاة المنصورة" واقعة التحرش
الدقهلية – فريق المحافظات

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كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية، أنه جارى تحديد هوية الأشخاص المتهمين والمشاركين بواقعة التحرش يوم رأس السنة لإحدى الفتيات، مؤكدا أنه جارى رصد جميع الفيديوهات التى ظهرت بالواقعة وتم تداولها، كما أنه تم سؤال أصحاب المحلات المجاورة للواقعة، وتفريغ الكاميرات الخاصة بالمحلات لجمع أكبر قدر من الفيديوهات لتحديد الجناة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وقد كشف أحد الفيديوهات دخول الفتاة إلى أحد المحلات فى محاولة للاحتماء به والابتعاد عن الشباب، وظهر أن الشباب المتحرش ظلوا منتظرين أمام المحل، لحين خروجها.

 

وكشف المصدر، أن الواقعة تمت أمام بوابة جامعة المنصورة الرئيسية، يوم الثلاثاء الماضى فى احتفالات رأس السنة، أمام المحلات الموجودة بمنطقة المشاية العلوية.

 

يذكر أنه تم تداول عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بقيام مجموعة من الشباب، بالتحرش بفتاة بمدينة المنصورة، والفتاة تصرخ وتستغيث، وتمكن ثلاثة شباب من إدخالها فى سيارة صغيرة، وإبعاد الشباب عنها.

 

وقد لقيت الواقعة استهجان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمحاسبة المتهمين بالواقعة، وعلقوا بأنهم شباب منحدر ولم يتم تربيته.

 

وشن رواد فيس بوك هجومًا على الشباب، المدعين أن واقعة التحرش ترجع إلى أنها كانت ترتدى ملابس غير لائقة، حيث قالت دينا: "إية ده لو هى غلط مليون مرة فين نخوة رجالة بلدنا الجدعان فين الراجل اللى يحمى أى بنت ماشيه هيا لو غلطانة إنها باللبس ده فين كلمة راجل المكتوبة فى البطاقة عشان يعملوا كده"، وأضاف آخر: "إن كانت هناك نية حقيقية لإنهاء هذه المهزلة يجب حساب ومعاقبة المحرضين من الشيوخ الذين يحرضون على التحرش بالمرأة غير المحجبة وهم معرفون بالاسم بل ومحاسبة الميت منهم والحى".

 

وكان قد أكد المصدر أنه إلى الآن لم يتم تقديم بلاغ أو تحرير محضر بالواقعة، ولكن جارى اتخاذ الإجراءات من قبل مديرية الأمن بالدقهلية، وقد كشف احد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بأن الفتاة تحمل الجنسية لأحد الدول العربية.


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