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مصدر أمنى بالدقهلية: جارى فحص فيديو التحرش المتداول لتحديد مكان الواقعة

الخميس، 02 يناير 2020 12:41 ص
مصدر أمنى بالدقهلية: جارى فحص فيديو التحرش المتداول لتحديد مكان الواقعة تحرش - صورة أرشيفية
فريق المحافظات

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كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية، عدم وجود بلاغات مقدمة بواقعة تحرش جماعى حتى الآن، وذلك بعد انتشار فيديو لفتاة وسط مجموعة من الشباب، يحاولون التحرش بها، وقام أحد المتواجدين بفتح سيارة صغير موجودة بالمكان، وأدخلها فيها بعيدًا عن أيدى الشباب، وظهرت الفتاة بالفيديو وقميصها ممزق.

وقد تداول عدد من النشطاء فيديو، لحالة من التحرش الجماعى بفتاة ليلة رأس السنة، وأشار النشطاء إلى أن الفيديو المتداول تم تصويره بالمنصورة.

وقد أشار مصدر أمنى، إلى أنه جارى فحص الفيديو، والتعرف على مكان الواقعة، وإذ كان بالفعل تم بالمنصورة أم بمنطقة أخرى.

وفى سياق أخر، كان لقى شاب بمدينة المنصورة مصرعه على يد شقيقته طعنا بسكين بعدما اعترض على سهرها لوقت متأخر أمام التليفزيون، وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ إلى العقيد أحمد الجميلى مأمور قسم أول المنصورة بوصول "حسام ج ع" نقاش 23 سنة، مصابا بطعنة نافذة فى البطن وتوفى عقب وصوله.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث قسم ال المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إنه حال اعتراضه على سهر شقيقته ياسمين 19 سنة، مقيمة شارع الجلاء تابعة لدائرة القسم، أمام التلفاز لفترات طويلة ومتأخر من الليل، حيث نشبت بينهما مشادة وتعدى عليها بالضرب، وأنها قامت بالتعدى عليه بسكين وإحداث إصابة التى أودت بحياته حال نومه.

وجرى إعداد كمين وتم ضبطها والسكين المستخدم فى الحادث، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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