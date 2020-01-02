سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة

الخميس، 02 يناير 2020 03:52 م
محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة جانب من الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اليوم الخميس، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لاستعراض آخر المستجدات التى تمت بمشروعات تطوير العشوائيات بكل مدن المحافظة من مدينة رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب جنوبا، لمعرفة الموقف التنفيذى النهائى لتلك المشروعات، بحضور الدكتور خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات والدكتور ضياء الدين إبراهيم استاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس المكتب الاستشارى كونسلت .

 

وعرض رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للأعمال التى تمت بمدينة الغردقة وباقى المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة وأيضا استعرض مشروعات بديل العشوائيات التى تمت بمدن البحر الأحمر، بالإضافة الى مشروع انشاء الأسواق بهم .

 

كما استعرض محافظ البحر الأحمر أيضا بديل العشوائيات التى تم تنفيذها والمقامة بمدن البحر الأحمر منها " اسكان الروضة بالغردقة - اسكان سفاجا - اسكان القصير - اسكان رأس غارب"، مؤكدا أنه تم الانتهاء من بناء العمارات والبيوت السكنية بنسبة 100%، موضحا أنه جارى إنشاء كافة مبانى الخدمات من محلات تجارية ومخابز وغيرها من احتياجات الأهالى قبل تسليمهم تلك الوحدات

 

وقدم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الشكر إلى صندوق تطوير العشوائيات على السرعة العالية فى تقديم الحلول مشيرا الى مدى التعاون المثمر بين المحافظة صندوق تطوير العشوائيات، كما قدم الشكر الى المكاتب الاستشارية، واطقم العمل المشاركة لهم والتى ساعدت كثيرا فى تطوير الصورة الذهنية والبصرية 

 

حضر الاجتماع العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد والمهندس وائل عزت رئيس الادارة المركزية لصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان والمهندسة سوزان نادر منسق عام محافظة البحر الأحمر لصندوق تطوير العشوائيات، والدكتور حاتم دياب ممثل مكتب ارك بلان استشارى المحافظة ورؤساء المدن بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

 
 

 


البحرالاحمر

الغردقة

مشروعات بديلة للعشوائيات

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ البحر الأحمر يستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 03:46 م

محافظ البحر الأحمر يلتقى بالمستثمرين لمناقشة سبل الارتقاء بالسياحة

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 12:56 ص

صور.. احترس قبل شراء موافقة إنشاء مركب سياحى بالغردقة.. محافظ البحر الأحمر يوقف التعامل مع الموافقات الصادرة قبل 2016.. المحافظة: القرار يقنن الوضع.. مركز غوص: المراكب الجديدة تتخطى تكلفتها 2 مليون جنيه

الخميس، 19 ديسمبر 2019 04:38 ص

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة