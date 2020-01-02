محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة

عقد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر اليوم الخميس، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لاستعراض آخر المستجدات التى تمت بمشروعات تطوير العشوائيات بكل مدن المحافظة من مدينة رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب جنوبا، لمعرفة الموقف التنفيذى النهائى لتلك المشروعات، بحضور الدكتور خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات والدكتور ضياء الدين إبراهيم استاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس المكتب الاستشارى كونسلت .

وعرض رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للأعمال التى تمت بمدينة الغردقة وباقى المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة وأيضا استعرض مشروعات بديل العشوائيات التى تمت بمدن البحر الأحمر، بالإضافة الى مشروع انشاء الأسواق بهم .

كما استعرض محافظ البحر الأحمر أيضا بديل العشوائيات التى تم تنفيذها والمقامة بمدن البحر الأحمر منها " اسكان الروضة بالغردقة - اسكان سفاجا - اسكان القصير - اسكان رأس غارب"، مؤكدا أنه تم الانتهاء من بناء العمارات والبيوت السكنية بنسبة 100%، موضحا أنه جارى إنشاء كافة مبانى الخدمات من محلات تجارية ومخابز وغيرها من احتياجات الأهالى قبل تسليمهم تلك الوحدات.

وقدم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الشكر إلى صندوق تطوير العشوائيات على السرعة العالية فى تقديم الحلول مشيرا الى مدى التعاون المثمر بين المحافظة صندوق تطوير العشوائيات، كما قدم الشكر الى المكاتب الاستشارية، واطقم العمل المشاركة لهم والتى ساعدت كثيرا فى تطوير الصورة الذهنية والبصرية

حضر الاجتماع العميد تامر سمير السكرتير العام المساعد والمهندس وائل عزت رئيس الادارة المركزية لصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان والمهندسة سوزان نادر منسق عام محافظة البحر الأحمر لصندوق تطوير العشوائيات، والدكتور حاتم دياب ممثل مكتب ارك بلان استشارى المحافظة ورؤساء المدن بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة .