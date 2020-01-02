مجلس مدينة رفح يطلق حملة استخراج بطاقات الرقم القومى مجانا للسيدات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، اليوم الخميس، بدء تلقى طلبات استخراج بطاقات الرقم القومى لسيدات وآنسات رفح المقيمين بالعريش مجانا، وأوضح بيان مجلس المدينة أنه يتم تلقى الطلبات بقسم خدمة المواطنين بمجلس المدينة الكائن بمبنى المحافظة القديمة فى العريش.

وتحددت الأوراق المطلوبة وهى صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة بطاقة الضامن (الأب أو الأم في حالة وفاة الأب)، وصورة البطاقة والمستند المطلوب إضافته في حالة تغيير أي بيانات، وصورة البطاقة فى حالة التجديد، وملف ورقم الموبايل للتواصل.

وكان مجلس مدينة رفح سبق وأعلن أنه فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأهالي رفح المنقولين والمقيمين خارج محافظة شمال سيناء وتلبية لمطالبهم باستخراج الأوراق الثبوتية، كلف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مجلس مدينة رفح بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان ولجنة الأمومة والطفولة بالمحافظة بسرعة تنفيذ حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية مجانا والمدعومة من المحافظة للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة من أهالي رفح المنقولين والمقيمين في محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من استخراج أوراق ثبوتية فى مقر مدرسة سلمي سليم للتعليم الأساسي بقرية المحسمة بمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بشمال سيناء ممثلا فى أمين السجل المدني لمدينة رفح، والسجل المدنى لمدينة القصاصين "ولجنة طبية من إدارة رفح الصحية" وبحضور عدد من مشايخ رفح للتوقيع على نماذج ساقط قيد الميلاد والتى بلغ عددها 120 نموذج، وتنفيذ قافلة طبية قدمت خدماتها للأهالى بتجمعات محافظتي الاسماعلية والشرقية ، توزيع 3100 كرتونه عينيه، وأدوات مدرسية - وجبة غذائية - بلوفر أطفال - كوفيه - شال بنات، والكشف على عدد 1066حالة وصرف العلاج مجانا لهم .