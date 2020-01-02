سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟.. دار الإفتاء تجيب

الخميس، 02 يناير 2020 08:24 م
ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟.. دار الإفتاء تجيب دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، إجابة لسؤال من بين الأسئلة التى ترد إليها عبر الصفحة والذى جاء نصه : "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية فى إجابتها عن السؤال:"الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره".
 
وتابعت دار الإفتاء المصرية،"الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات. والله سبحانه وتعالى أعلم".
يذكر أن دار الإفتاء المصرية، كانت قد أعلنت عن فتح باب الاشتراك في البرنامج الحادي عشر لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج؛ الذي سيقام في المدة من 6-1-2020م إلى 12-2-2020م، لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.
 
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن الهدف العام من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.
 
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هناك بعض الأهداف التفصيلية، وهى أن يكون  المتدرب في نهاية البرنامج قادراً على إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، وفهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية، و الإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية، والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.
 
وأكدت دار الإفتاء أن البرنامج يستغرق ستة أسابيع، على مدار يومين في الأسبوع (الاثنين، والأربعاء)، لمدة ساعتين في اليوم، من الخامسة مساءً، بما يعادل (24) ساعة تدريبية،على  أن تكون قيمة الاشتراك: 80 جنيه مصري.
 
وحول طريقة الاشتراك بالبرنامج، أكدت الدار أنه يمكن زيارة دار الإفتاء المصرية لسداد الرسوم المقررة، وإحضار صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وصورة شخصية، وذلك من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء من الأحد إلى الخميس.
 
 
 

أخبار مصر

أخبار اليوم

أخبار مصرية

دار الافتاء الافتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الافتاء توضح حكم نشر صور الموتى على "فيس بوك" وطلب الدعاء لهم.. فيديو

الخميس، 02 يناير 2020 03:23 م

هل يجب قول آمين بعد الفاتحة فى الصلاة الفردية؟.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء، 01 يناير 2020 05:19 م

هل يجوز للأرملة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 02:42 م

دار الإفتاء: التجارة فى البورصة حلال بشروط .. تعرف عليها.. فيديو

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 12:04 م

دار الإفتاء تطلق قوافل للفتوى حول العالم فى 2020 لمواجهة الجماعات المتطرفة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 10:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

خالد صلاح: قرار برلمان تركيا بإرسال قوات لغزو ليبيا إعلان حرب على الأمة العربية

خالد صلاح: قرار برلمان تركيا بإرسال قوات لغزو ليبيا إعلان حرب على الأمة العربية

السيسى يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد إجراءات مواجهة تهديدات التدخل العسكرى بليبيا

السيسى يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد إجراءات مواجهة تهديدات التدخل العسكرى بليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة