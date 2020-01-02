لماذا يزداد ألم عرق النسا آخر 3 أشهر فى الحمل وإزاى تعالجيه؟

كتبت فاطمة خليل

عرق النسا من الأمراض الشائعة التى تصيب النساء الحوامل بشكل كبير، خاصة خلال الـ3 أشهر الأخيرة من الحمل، لينضم إلى قائمة الآلام الشائعة خلال الحمل، فعندما يزداد وزن الجنين ويتغير الجسم استعدادًا للمخاض، قد تواجهك ألم أسفل الظهر والساق من العصب الوركى الذى يمتد من أسفل العمود الفقرى إلى الساق، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك".

وعرق النسا هو حالة تسبب ألماً فى أسفل الظهر والساقين على طول العصب الوركى، ويسببها التهاب العصب الوركى.



الم عرق النسا

أسباب عرق النسا فى الحمل

أثناء الحمل يزداد إفراز الجسم لهرمون الاسترخاء، ما يساعد على تجهيز الحوض للولادة عن طريق مساعدة أربطة الرحم على الاسترخاء، وبينما تتراخى الأربطة وينتقل مركز ثقل الجسم، يمكن أن يزداد الضغط على العصب الوركى، ما يؤدى إلى إحساس بالألم أسفل الأرداف وخلف الساقين نتيجة لذلك، يمكن أن يكون هناك الكثير من الأوجاع والآلام.

ويزداد الألم مع تقدم الحمل، لذا يكون فى أسوأ أحواله خلال الـ3 أشهر الأخيرة فى الحمل.



تخفيف الم عرق النسا فى الحمل

طرق التخفيف من ألم عرق النسا أثناء الحمل

- الاستحمام بالماء الدافئ.

- استخدام وسادة التدفئة.

- ممارسة اليوجا.

- العلاج بالتدليك.

- العلاج الطبيعى، حيث يمكن أن يخفف الألم أثناء الحمل.

- تمارين كيجل تساعد على تقوية عضلاتك الأساسية ويمكن أن تساعد فى تقليل الالتهاب.

- يمكن للسباحة أيضًا أن تخفف بعض الضغط، لأن طفو الماء يخفف مؤقتًا من العمود الفقري لوزن الحمل.

- الوخز بالإبر الصينية.

- حاولى زيادة وزن الحمل بوتيرة ثابتة، لأن القفزة الكبيرة في الكيلوجرامات يمكن أن تضع ضغطًا لا مبرر له على العصب الوركي.

- إذا كان الألم شديدًا، فتحدثى إلى طبيبك، الذى قد يوصى باستخدام عقار أسيتامينوفين فى جرعة من شأنها أن تزيل الألم عنك وتحافظ على الحمل والجنين.