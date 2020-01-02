كل ما تريد معرفته عن محاكمة المتهمين بـ"داعش الجيزة" بعد حجز القضية للحكم

كتب إيهاب المهندس

أوشكت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، بعد الانتهاء من سماع مرافعة النيابة، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم نقاط الدعوى:





ما الدائرة التى تنظر الدعوى؟

- الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.





كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

- نظرت المحكمة 9 جلسات فى الدعوى حتى جلسة مرافعة النيابة العامة، ونظرت أولى الجلسات فى 9 يوليو 2019، وتلا خلالها ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين.





ما أبرز ما جاء بمرافعة النيابة العامة؟

- فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 23 ديسمبر 2019، قالت النيابة العامة فى مرافعتها: سيدى الرئيس المجتمع ذاق مرارة الإرهاب، لقد أصبح الإرهاب موجة ضد الدولة المصرية، تقف خلقة فئة باغية، حفنة ممن ضلوا وأضلوا، عصابة ترافق الشيطان، عصابة أعضائها على قناعة بأفكار شاذة، نهجت عقيدة إرهابية، العجب كل العجب لكل من تناسوا تعاليم الدين، العجب كل العجب لمن حرضوا على دم المسلمين.





أين تعقد جلسات المحاكمة؟

- تعقد جلسات المحاكمة بمجمع محاكم مطرة، وتنظر جلسات الدعوى فى قاعة 4.





ما أبرز التهم التى تواجه المتهمين؟

- يواجه المتهمون العديد من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، ويواجه بعضهم تهم حيازة أسلحة نارية، والترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابى.





ما آخر قرارات المحكمة؟

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكى تردد فوق العالى والتى يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية

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- قررت المحكمة فى أخر جلساتها تأجيل القضية لجلستى 12 و13 يناير 20120، لسماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.