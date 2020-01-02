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قنوات الإخوان فى عيون الشباب: "كدابين ومحدش بيصدقكم"

الخميس، 02 يناير 2020 01:41 م
قنوات الإخوان فى عيون الشباب: "كدابين ومحدش بيصدقكم" جانب من التقرير
كتب أسامة طلعت

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تواصل قنوات الإخوان بث سمومها وأكاذيبها ضد الدولة والشعب المصرى بشكل يومى على أمل أن يصدقها، وفى جولة لكاميرا "اليوم السابع" بالشارع المصرى لاستطلاع رأى الشاب فى قنوات الإخوان وكيف يرون مدى مصدقيها؟. قال أحد المواطنين: دى قنوات بحس اللى فيها بيمثلوا وبيقدموا أى كلام ومصدقين نفسهم وهم عارفين إن الشباب لا يتبعونها، فى نفس السياق، أكد أحد الشباب، أن هذه القنوات كاذبة تتعمد تشوية الدولة وترويج الإشاعات والأكاذيب".

"محدش بيصدق أخبارهم"، هكذا وصف أحد الشباب المحتوى الذى تقدمه قنوات الإخوان، موضحا أن ما تنقله قنوات الإخوان التى تبث من قطر وتركيا مجرد إشاعات هدفها زعزعة استقرار الدولة.


قنوات الإخوان

الإخوان

إعلام الإخوان

الشباب

معتز مطر

محمد ناصر

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