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قضاء بلجيكا يجمد أمر الاعتقال الصادر بحق زعيم انفصالى إقليم كتالونيا الإسبانى

الخميس، 02 يناير 2020 10:20 م
قضاء بلجيكا يجمد أمر الاعتقال الصادر بحق زعيم انفصالى إقليم كتالونيا الإسبانى الانفصاليين فى كتالونيا
بروكسل /أ ش أ/

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جمدت السلطات القضائية البلجيكية، اليوم الخميس، أمر الاعتقال الصادر بحق كارلوس بيدجمونت زعيم الانفصاليين فى إقليم كتالونيا الإسباني.

وذكر راديو (صوت أمريكا) فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن المحامى الخاص الموكل بالدفاع عن بيدجمونت أوضح أن السلطات القضائية البلجيكية استندت فى قرارها إلى أن موكله يتمتع بالحصانة بوصفه عضوا فى البرلمان الأوروبي، ومن ثم فلا يجوز القبض عليه أو اعتقاله.

يشار إلى أن السلطات الإسبانية تطالب بالقبض على بيدجمونت لدوره فى محاولة الانفصال الفاشلة لإقليم كتالونيا عام 2017 والتى فر بعدها إلى بلجيكا، حيث انتخب فى شهر مايو الماضى عضوا فى البرلمان الأوروبى ممثلا عن الأحزاب الانفصالية فى كتالونيا.

 


القضاء البلجيكى

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اسبانيا

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