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قشرة الرأس حالة مزمنة اعرف أسبابها وطرق علاجها

الخميس، 02 يناير 2020 11:30 ص
قشرة الرأس حالة مزمنة اعرف أسبابها وطرق علاجها قشرة الرأس
كتبت هند عادل

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قشرة الرأس حالة يتم فيها التخلص من خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس بكميات كبيرة بما يكفى لتكون ملحوظة، عندما تلتصق هذه الخلايا الميتة ببعضها البعض، وغالبًا بسبب الحطام السطحى والزيت الموجود فى الشعر، تكون ملحوظة كرقائق فى فروة الرأس وعلى الملابس، وقشرة الرأس هى شكل خفيف من التهاب الجلد الدهنى غير معروف السبب، فهى مشكلة مزعجة ومشكلة تجميلية أكثر من كونها مشكلة طبية.

ووفقا لتقرير لـ Harvard healthتشمل الأعراض رقائق الجلد الميت والحكة فى فروة الرأس، والقشرة هى حالة مزمنة (تدوم طويلاً) تأتى وتذهب، قد تختفى أو تكون أقل حدة فى الأشهر الأكثر دفئًا.

وعلى الرغم من عدم وجود طريقة لمنع القشرة إلا أن الاستخدام المنتظم لشامبو مضاد للقشرة يمكن أن يتحكم فى المشكلة، وتجنب تعريض فروة رأسك للحرارة الزائدة، مثل الاستخدام المتكرر لمجفف الشعر.

وإذا استمرت أعراض القشرة أو ازدادت سوءًا مع وجود قشور أو حكة أو تحجيم أو احمرار شديد يجب الرجوع لطبيب الأمراض الجلدية لتحديد أسلوب علاج مكثف للسيطرة على تلك الحالة.

وهناك العديد من الشامبوهات للسيطرة على قشرة الرأس، ويجب البحث عن المكونات الفعالة مثل حمض الساليسيليك والقطران والسيلينيوم، وتعمل معظم أنواع الشامبو بشكل أفضل إذا تم تركها لعدة دقائق بعد الترغية ثم شطفها جيدًا.

 

أضرار ومضاعفات قشرة الرأس

قد تشمل أضرار القشرة التسبب فى مشاكل فى فروة الرأس خاصة إذا كانت القشرة مصاحبة لها ما يلى:

ـ علامات العدوى مثل الاحمرار أو التورم.

ـ قشرة الرأس شديدة جدا أو أنها لا تزال مستمرة بعد العلاج المنزلى.

ـ هناك علامات مثل الأكزيما، الصدفية، حكة شديدة جدا.

ـ يجب على الشخص الذى يعانى من ضعف جهاز المناعة، على سبيل المثال بسبب فيروس نقص المناعة البشرية، أن يسأل الطبيب عن أى قشرة تظهر على فروة رأسه.


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