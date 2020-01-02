فيديو.. وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية: جاهزون للامتحانات

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التعليم والتعليم الفنى بمحافظة الإسماعيلية أنه لدينا عجزعلى مستوى المحافظة يقترب من الـ 700 معلم عجز فعلى وأرسلت الوزارة عدد من المعلمين من خلال مسابقة الوزارة الخاصة بتعيين 120 ألف معلم وننتظر فى بداية الترم الثانى استكمال العدد المطلوب لسد العجز، ويتم حاليا التعامل مع مشكلة العجزمن خلال الموجهين والقوافل التعليمية وأيضا بمساعدة جامعة القناة من خلال طلاب التربية العملي، بحيث يتم تدريس كافة المناهج دون خلل أو تأخير فى تحصيل المعلومات للطلاب وأن الفصل الدراسى الثانى سيتم حل مشكلة العجز فى المعلمين

جاهزون للإمتحانات

وأشار وكيل وزارة التعليم فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع إلى أن جميع المدارس بالإدارات المختلفة جاهزة لإمتحانات نصف العام والتى بدأت فى 2 يناير لصفوف النقل والشهادات المحلية وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2019 -2020 ، وان إمتحانات النقل الإبتدائي تبدأ في الفترة من 2/1/2020 حتي 14/1/2020 وامتحانات النقل الإعدادي فى الفترة من 9/1/2020 حتي 14/1/2020 والنقل الإعدادي المهني في الفترة من 2/1/2020 حتي 6/1/2020 والنقل الثانوي العام والفني فى الفترة من 2/1/2020 حتي 23/1/2020، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية فى الفترة من 16/1/2020 حتى 23/1/2020 ، وأنه قد تم مراعاة جميع المناسبات القومية والدينية أثناء وضع جداول الامتحانات، وتم عقد أكثر من إجتماع للتشديد على الإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية والبعد عن اى شيء خارج المنهج سياسى أو دينى أوعرقي

تطويرالبنية التحتيه للمدارس

وأكد الدكتورخالد خلف قبيصى على أن خطة تطوير البنية التحتية مستمرة وتجهيز المدارس فى كافة الإدارات حيث تعتبر جميع المدارس مشاركة فى منظومة التعليم الجديدة لطلاب الصف الأول الثانوى ويتم توزيع التابلت على طلاب المرحلة الأول خلال الإمتحانات ويؤدون أمتحاناتهم ورقى حسب تعليمات الوزارة بينما طلاب المرحلة الثانية يؤدون الإمتحانات من خلال جهاز التابلت وهناك إستعدادات مكثفة لتلافى أي مشكلات ممكن تحدث أثناء الإمتحانات، وبالنسبة للتعليم الخاص هناك ثلاث مدارس فقط غير جاهزة للدخول فى المنظومة ويتم حاليا العمل على دخولهم منظومة التعليم الجديدة لتكون المحافظة بالكامل داخل منظومة التطوير، وأيضا على مستوى دخول مدارس جديدة للدراسة تم إدراج 5 مدارس خلال عام 2019 ومنتظرين 8 مدارس أخرى سوف تدخل المنظومة الدراسية فى بداية الفصل الدراسي الثانى تكلفة إحدى المدارس وهى مدرسة المنايف 13 مليون جنية ومدرسة أخرى بتكلفة 17 مليون جنية مدرسة الواصفية وتختلف التكلفة من مدرسة إلى أخرى حسب السعة وعدد الفصول والتجهيزات

محاربة الفساد

وأوضح الدكتورخالد خلف أنة لا تهاون مع الفساد ومعظمه فساد إداري أو أجهزة غيرمطابقة للمواصفات، ويتم التعامل معها فورا ، وتحويلها للجهات المختصة للتحقيق، وباب مكتبى مفتوح لجميع الزملاء والمواطنين لبحث أي شكوى، أو التأكد من أي معلومات يتم تداولها عبر السوشيال ميديا وقد لا تكون حقيقية، بهدف تحرى الحقيقة

الدروس الخصوصية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن محاربة الدروس الخصوصية وتطبيق الضبطية القضائية، وإغلاق السناترالخاصة ليس أمرا صعبا، لكنة لن يأتي بنتيجة سريعة إلا إذا تعاون ولى الأمر مع المدرسة ومنع أبنة من الذهاب للمدرس الخصوصي، وبالتالي فأن القضية تكمن فى سلوك أولياء الأمور وإصرارهم على الدروس الخصوصية، وهناك تعليمات للمدارس بتنظيم مجموعات تقوية للطلاب والإهتمام بالشرح داخل الحصة للطلاب والتشديد على حضور الطلاب ومحاسبة الطالب على الغياب لضمان تواجد الطلاب داخل الفصول

تعاون مع المجتمع المدني

وتابع خلف أن هناك تعاون كبير مع المجتمع المدني ومجالس الآباء لصالح تطوير العملية التعليمية بالإضافة إلى عقد بروتوكلات مع العديد من الجهات ومنها جامعة قناة السويس والتى تساهم معنا فى تطوير مجموعة من المدارس بالقرى الأكثر إحتياجا ومنها مدرسة أبوفودة بقرية الفردان وفى التعليم الفنى تقوم الجامعة بفتح المعامل للطلاب وتدريب المعلمين لتطوير مهاراتهم لصالح الطالب.



3- الدكتور خالد يتحدث عن تطوير البنية التحية للمدارس