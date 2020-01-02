سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. معارض تركى: أردوغان يتدخل فى ليبيا من أجل الإخوان

الخميس، 02 يناير 2020 02:35 م
فيديو.. معارض تركى: أردوغان يتدخل فى ليبيا من أجل الإخوان اردوغان
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هاجم لونال جوبكوز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على خلفية الاستعدادات التى يجريها  للتدخل عسكريا فى ليبيا، وقال جوبكوز:"دولة مثل تركيا لها تاريخ مهم وعريق مع ليبيا وحتى توقف سكب دماء المسلمين فان التصرف الأول الذى لابد أن تنتهجه كما نرى هو اعطاء اولوية  للدبلوماسية"، مستدركا:"لكن هذا لايحدث ويحدث بدلا منه للاسف الاستعداد لطريق قد يؤدى إلى سكب دماء المسلمين بشكل خطير".

وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن كل هذا يدل على أن تركيا تطبق سياسة خارجية خاطئة وفى الفترة الأخيرة اعربنا عدة مرات عن أنه بدلا من إعطاء أولوية لمؤسسات الدولة السياسة الخارجية أو اتخاذ الاستعدادات بناء على ارائهم يفضلون أراء آخرى ونتيجة لسياسات خارجية تعتمد على الروابط العائلية أصبحنا فى هذا الوضع الذى وصلنا إلية".

وتابع: "الامر المتفق عليه أن النظام يواصل جهوده فى ليبيا من أجل الإخوان ولا نجد هذا صحيحا ولاننا لانجده صحيحا أكررها هنا فى ظل هذه التطورات ننظر بشكل سلبى للمذكرة التى ستأتى لمجلس النواب فى الأيام المقبلة هذا ماود أن أقوله".

كانت تركيا واصلت تدخلها السلبى فى الشأن الداخلى الليبى دعما للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق فى طرابلس، وهو ما يهدد وحدة واستقلالية وسيادة الأراضى الليبية خاصة بعد توقيع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى.

بدوره دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع غدا لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

كان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان الاثنين مذيلة بتوقيع أردوغان، وتنص المذكرة على أنه فى إطار اتفاقية لتعاون الأمنى والعسكرى الموقعة مع حكومة الوفاق الوطنى (جبهة السراج) فى ليبيا وحاجة ليبيا إلى خدمات التعليم والتضامن اللازمة لتشكيل جيش نظامى منضبط وذو مهارة عالية ومستوى تعليمى بسبب الحاجة لمكافحة التهديدات التى تتعرض لها، تقدمت حكومة الوفاق الوطنى بليبيا لطلب الدعم العسكرى من تركيا لمكافحة تهديدات، على حد وصف المذكرة.

 

 

 

 

 


تركيا

ليبيا

الاخوان

السراج

اردوغان

حزب الشعب الجمهورى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصفقات الحرام.. كيف جند أردوغان داعش لخدمة أجندة الخراب التركية فى الشرق الأوسط؟.. بدأ بشراء النفط المنهوب من سوريا والعراق.. وضابط تركى يكشف: تركيا وفرت ممرات آمنة لـ60 ألف إرهابى.. وليبيا على رادار الفوضى

الأربعاء، 01 يناير 2020 01:30 م

ممرات الإرهاب برعاية تركيا.. أردوغان يعبث بأمن بلاد العرب لنهب الثروات

الخميس، 02 يناير 2020 02:28 م

الاقتداء بالقتلة والسفاحين دستور أردوغان .. تعرف على بربروس والفاتح

الخميس، 02 يناير 2020 02:16 م

شروخ الفوضى تحاصر الدكتاتور.. دويتش فيلة ترصد محطات انهيار حكم أردوغان

الخميس، 02 يناير 2020 01:53 م

مركز أبحاث أمريكى: سياسة أردوغان الاقتصادية تهدد تركيا بأزمة ديون حقيقية

الخميس، 02 يناير 2020 01:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة