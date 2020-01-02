فوائد المياه المعالج بالأوزون والاثار الجانبية المحتملة

كتبت إيناس البنا

الماء المعالج بالأوزون عبارة عن مزيج فريد من الغاز والماء يجري دراسته على نطاق واسع بحثًا عن فوائده الصحية المحتملة، الأوزون هو نوع من الغاز به ذرة واحدة في جزيئه أكثر من الماء ، ومن المعروف أنه يشكل نسبة كبيرة من الطبقة الأرضية، ولكن غاز الأوزون وحده غير مستقر ويحتمل أن يكون ضارًا، ولكن عند مزجه بالماء قد يكون له خصائص علاجية.

ما هو الماء المعالج بالأوزون



وفقا لتقرير موقع " organicfacts" يعد الماء المعالج بالأوزون خالى من الطفيليات والبكتيريا والمواد الكيميائية، ويستخدمه بعض الأشخاص بدلاً من المياه التى تحتوى على الكلور.

يجري البحث حاليًا لتحديد آثار هذا الماء المتخصص على جسم الإنسان بشكل علمي، وعلى الرغم من أن الفوائد الصحية المحتملة ضخمة ، فمن المهم أن تستهلك الماء المعالج بالأوزون بحرص وتقدير.

عادةً ما يتم صنع الماء المعالج بالأوزون في المنزل ويجب أن شربه خلال ساعات قليلة من الإنتاج قبل أن يتبخر غاز الأوزون إذا كنت تريد أن يكون له آثار إيجابية على صحتك.





فوائد الماء المعالج بالأوزون



يحارب المرض



يقتل غاز الأوزون مسببات الأمراض في الجسم من الفيروسات والبكتيريا والفطريات، مما يجعله صديقًا جيدًا في الكفاح من أجل البقاء بصحة جيدة. كما يعتقد أيضًا أنه يعزز وقت استجابة الجهاز المناعي وفعاليته.

له خصائص مضادة للسرطان



يُعتقد أن شرب ماء الأوزون يمكن أن يمنع الخلايا السرطانية من الانتشار، وقد يقتل بعض أنواع الخلايا السرطانية، فوفقًا لدراسة بحثية قد يكون استخدام الماء المعالج بالأوزون مفيدًا للغاية عند استخدامه في التركيزات المناسبة، ومع ذلك ، يلزم إجراء مزيد من البحوث لمعرفة التأثير الإيجابي لمياه الأوزون في مجال السرطان.

يحطم المواد الكيميائية الضارة



يُعتقد أن الماء المعالج بالأوزون يمكن أن يساعد على تحطيم المواد الكيميائية الخطرة الاصطناعية في الجسم، مما يحولها إلى جزيئات أصغر تضر بالصحة ويمكن معالجتها بسهولة أكبر خارج الجسم.

يقلل من الالتهابات



اكتشفت الأبحاث الحديثة أن الماء المعالج بالأوزون يساعد في تقليل الالتهاب في الفئران، حيث أنه يساعد الجسم على تطوير مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة.

الآثار الجانبية للماء بالأوزون



ثبت على نطاق واسع أن الأوزون مناسب كأكسدة للجسم. من المهم خلق توازن في الجسم، ومع وجود الكثير من المواد المؤكسدة في الجسم، بدلاً من قتل العوامل الممرضة، قد يؤدي أيضًا إلى تدمير الخلايا السليمة وخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها الأمراض.

يشعر البعض بالقلق من أن شرب الماء المعالج بالأوزون قد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة بالجسم، على الرغم من بعض الادعاءات الإيجابية بأن هذا النوع من الماء يمكن أن يقلل بالفعل من خطر الإصابة بالسرطان.

عند صنع الماء المعالج بالأوزون أو الخضوع لمعالجة المياه بالأوزون، من المهم التأكد من أن المنطقة جيدة التهوية ن فإذا تم إطلاق غاز الأوزون في الهواء بكميات مركزة، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر شديد بأنسجة الرئة والتسبب في آثار جانبية لألم في الصدر والحلق، وضيق في التنفس، وخز في العينين والسعال، لذا يجب توخى الحذر.