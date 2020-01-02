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فصل 30 متدربا من الشرطة الأمريكية لأدائهم "التحية النازية"

الخميس، 02 يناير 2020 03:04 ص
فصل 30 متدربا من الشرطة الأمريكية لأدائهم "التحية النازية" الطلاب الامريكيون يؤدون تحية النازية
وكالات الأنباء

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فصلت ولاية فرجينيا الغربية 30 من المتدربين الضباط في أكاديمية الشرطة، بعد ظهور صورة لهم وهم يؤدون «التحية النازية» في إحدى الحصص التدريبية.وأعلن حاكم الولاية، جيم جستيس، أنه قرر فصل جميع المتدربين في قسم الإصلاح والتأهيل في الأكاديمية الذين شاركوا في أداء تحية النازيين، حسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

 

وتُظهر الصورة التي أصدرتها وزارة الشؤون العسكرية والسلامة العامة بالولاية وجوه المتدربين وقد تم إخفاؤها، وهم يرتدون الزي الرسمي، ويرفعون أذرعهم اليمنى لأداء «التحية النازية»، بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من بداية التدريب لأحد المدربين، كإشارة «احترام» للمدربة بيرد، معلمة الصف التي كان اسمها مكتوباً على لافتة فوقهم.

 

وتم التقاط الصورة في يوم تخرج المتدربين في 27 نوفمبر الماضي.

 

وقالت المدربة بيرد: "لا يوجد شيء خطأ في الصورة... إنها مجرد تحية... إنهم يفعلون ذلك لأنني صعبة المراس، مثل هتلر".

 

وقال حاكم الولاية: «كما قلت من البداية، أدين الصورة بأقوى العبارات الممكنة»، مضيفاً أن هذا النوع من السلوك لن يتم التساهل معه في أي وكالة تابعة لحكومة الولاية.

 

وبالإضافة إلى أولئك المتدربين الذين ظهروا في الصورة، تم فصل اثنين من المدربين.

 

ولم يتم الإفصاح رسمياً عن أسماء أولئك الذين تم فصلهم.

 

 


امريكا

النازية

التحية النازية

الشرطة الامريكية

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