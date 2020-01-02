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فتح باب الترشح فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين 8 يناير

الخميس، 02 يناير 2020 12:00 ص
فتح باب الترشح فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين 8 يناير المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات، يوم الأربعاء 8 يناير 2020، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 23 يناير 2020، وذلك بمقر النقابة العامة، وجميع مقرات النقابات الفرعية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساءا، مشيرة إلى أن النقابات تعمل أيام الأسبوع، عدا أيام الجمعة، والعطلات الرسمية فقط.
 
ويتم إجراء الانتخابات بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة،:" مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، على أن يتم إجراء التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 28 فبراير 2020.
 
وأوضحت النقابة، أنه لمجالس شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة.
 
وأشارت إلى أن الأماكن الخالية لمجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب، لافته إلى أن شروط الترشح وفق قرار اللجنة الرئيسية للانتخابات، برئاسة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، المُعلنة باستمارة الترشح، هى: يمكن الترشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية، أو عضوية مجلس شعبة من نفس النقابة الفرعية التابع لها العضو، أو من مقر النقابة العامة.
 
كما يشترط للترشح بالانتخابات، أن يتم التقدم للترشح المهندس بنفسه، ويجوز التقدم للترشح باستخدام توكيل خاص موثق يحدد به المركز الذي يرغب العضو فى الترشح له.
 

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