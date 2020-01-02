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عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

الخميس، 02 يناير 2020 02:49 م
عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين الزيانى وولى عهد البحرين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تعتزم مملكة البحرين تعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية، وبحسب صحيفة الوسط البحرينية، التقى ولي العهد الأمير سلمان بن عبداللطيف الزياني مع انتهاء فترة عمله كأمين عام ل‍مجلس التعاون الخليجي وأبلغه برغبته الملك بتعيينه وزيرا للخارجية.
 
وأشاد ولي العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات محلياً ودولياً متمنيا له التوفيق في مهامه بتعيينه مستشار للملك للشؤون الدبلوماسية.
 
وكان يشغل الزيانى منصب الأمين العان لدول مجلس التعاون الخليج، وكان وتخرج الزيانى من كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا عام 1973م والالتحاق للعمل بقوة دفاع البحرين برتبة ملازم، وحصل على شهادة هندسة الطيران بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بيرث/ اسكتلندا في عام 1978م.
 
وحصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في الإدارة اللوجستية من المعهد التقني للقوات الجوية في أوهايو/ الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980م، والدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 1986.
 
 
وخدم في كل من كتيبة المشاة الآلية الملكية /1، والدفاع الجوي الملكي، وسلاح الجو الملكي البحريني، وتولى منصب مدير التخطيط والتنظيم، ودير العمليات المشتركة، ومساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات . ووزارة الداخلية، وئيس الأمن العام. ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ( بالإضافة إلى عمله كرئيس للأمن العام)، وتم ترقيتة إلى رتبة فريق ركن.
وتولى منصب  مستشار بوزارة الخارجية بدرجة وزير، وئيس لجنة عمل التطوير والتنظيم لوزارة الخارجية، ورئيس اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.

عبداللطيف بن راشد الزياني

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

البحرين

وزير خارجية البحرين

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