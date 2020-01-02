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ضبط 7 متهمين فى واقعة التحرش بفتاة المنصورة

الخميس، 02 يناير 2020 08:52 م
ضبط 7 متهمين فى واقعة التحرش بفتاة المنصورة فيديو تحرش فتاة المنصورة
كتب محمود عبد الراضي

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تداول موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) فيديو تحت عنوان  " فيديو تحرش المنصورة "  يتضمن ظهور إحدى الفتيات تقوم بالصراخ بين مجموعة من الشباب و الصبية أمام بوابة جامعة المنصورة، وقيام بعض الشباب بدفعها داخل سيارة للإنصراف من التجمع.
 
وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد السيارة التى إستقلتها الفتاة (ملك فنى صيانة موبيليات ) وكذا أمكن تحديد شخصية المجنى عليها ( طالبه - مواليد 1999 - مقيمة بمدينة المنصورة ، وصديقتها طالبة - مواليد 1999 ) حيث قررت الأولى أنه أثناء سيرهما بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة  فتدخل بعض الماره فى محاولة منعهم الأمر الذى أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة  إلى أن تمكنت الثانية من الإنصراف من المكان وظلت المجنى عليها ، وقام بعض الشباب بصرفها من المكان فى السيارة المشار إليها .
 
وتوصلت جهود أجهزة البحث من خلال مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد شخصية بعض المتهمين "سبعة "  6 طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 20 سنة ، وعامل أحذية  وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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