صور.. محافظ القليوبية يجرى جولات مفاجئة على عدد من المدن ويستمع لشكاوى المواطنين

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بعدد من مدن المحافظة ركزت على متابعة وزيارة أماكن تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تفقد الشوارع والالتقاء بالمواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتفقد مديريات الخدمات لتفقد سير العمل والتهنئة بمناسبة العام الميلادى الجديد، وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد مركز خدمة المواطنين التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ببنها والمخصص لخدمة المواطنين وتلقى شكواهم وحلها بالإضافة إلى فحص الطلبات والتظلمات الخاصة ببطاقات التموين وتسجيل المواليد واستخراج البطاقات التموينية، حيث تفقد المحافظ المركز واستمع إلى شرح من العاملين به عن الخدمات المقدمة بالمركز.

ووجه المحافظ، خلال حديثه مع المسئولين بالتيسير على المواطنين وحل مشاكلهم والبعد عن الروتين والالتزام بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم الخدمة بسرعة ويسر، وعدم تعطيل مصالحهم، كما وجه أيضا بعمل مدخل خاص بالمركز لذوى الاحتياجات الخاصة وأن يتم عمل رامبات تسهل عليهم الدخول والخروج من المركز.

كما تفقد محافظ القليوبية ديوان مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على سير العمل وتقديم التهنئة للموظفين بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، حيث تفقد المحافظ إدارات المديرية واستمع الى العاملين وإلى مقترحاتهم، كما تفقد أيضا مركز خدمة شئون الطلاب ووحدة الرعاية الطلابية بالمديرية، واستمع المحافظ من الموظفين إلى الخدمات التى يقدمها المركز للطلاب كبيانات النجاح والشهادات.

وتضمنت جولة المحافظ والتى رافقه خلالها طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية أقسام الملفات وشئون الطلاب وقاعة الفيديو كونفرانس وقاعة الاجتماعات وشئون الطلاب، وغيرها من الأقسام، حيث وجه بالاستعداد الجيد للامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأدائها، وتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب وذويهم.

وفى ذات السياق التقى المحافظ عددًا من المواطنين والعاملين بالتعليم واستمع إلى مطالبهم ووعد بالاستجابة لها.

وتفقد المحافظ مبنى العيادات بقرية أسنيت والمستخدم كمكان مؤقت وبديل لتقديم الخدمة الصحية لمواطنى كفر شكر لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى كفر شكر المركزي، حيث تفقد غرف حجز المرضى والعناية المركزة والحضانات وقسم النساء والوليد، كما ناقش المحافظ خلال الجولة مع رئيس المدينة سرعة توفير مكان آخر لاستخدامه كمكان مؤقت يستوعب عدد من الأجنحة الطبية الأخرى لحين الانتهاء من المستشفى حيث أن هذا المكان ليس كافيا وحده لتقديم الخدمة الصحية لمركز ومدينة كفر شكر.

كما تفقد المحافظ عيادات التأمين الصحى الشاملة بكفر شكر واستمع إلى طلبات ومشاكل العاملين بها، والتى من أهمها الحصول على مبنى مجاور وضمه للعيادات للتمكن من تقديم خدمة صحية متكاملة للمترددين، حيث وعد المحافظ بدراسة الموضوع والاجتماع بالأطراف المعنية لبحث السبل القانونية لتوفير المبنى.

وتفقد المحافظ أيضا خلال الجولة مستشفى كفر شكر المركزى الجارى إنشاؤه لدفع الأعمال به، حيث تفقد أعمال تركيب المولدات الكهربائية والمقرر الانتهاء منها خلال أسبوعين وإطلاق التيار للبدء فى تجهيز المستشفى وتشغيلها خلال فترة وجيزة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد المركز الطبى بطوخ والمستخدم أيضا كمكان بديل ومؤقت لتقديم الخدمة الصحية لمواطنى مدينة طوخ لحين الانتهاء من تطوير وإنشاء مستشفى طوخ المركزى الجارى إنشاؤه واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة، واستمع أيضا إلى مشاكل المواطنين واعدا بسرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد لخدمتهم وتقديم رعاية طبية أفضل.



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ (



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ