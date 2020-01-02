صور.. محافظ أسوان يحفز لاعبى فريق كرة القدم قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم

والتقى محافظ أسوان بالجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى، كما عقد إجتماعا مع اللاعبين وأكد على دعمه ومساندته للفريق وأثنى على الأداء والروح والصورة الطيبة التى ظهر بها الفريق خلال الأسابيع الماضية.

ويدخل نادى الزمالك مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس اختباراً محلياً جديداً حينما يستضيف نظيره أسوان على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .

محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (1)



محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (2)



محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (3)



محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (4)



محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (5)