سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ أسوان يحفز لاعبى فريق كرة القدم قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم

الخميس، 02 يناير 2020 02:49 م
صور.. محافظ أسوان يحفز لاعبى فريق كرة القدم قبل مواجهة الزمالك مساء اليوم محافظ أسوان يحفز لاعبى فريق كرة القدم
كتب – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم، الخميس، مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم لنادى أسوان الرياضى بالقاهرة، وذلك قبل ساعات قليلة من لقاء الزمالك فى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، وكان فى استقبال المحافظ، اللواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة النادى، وأعضاء مجلس الإدارة المرافقين، والجهاز الفنى بقيادة الكابتن مجدى عبد العاطى، ولاعبى الفريق.

والتقى محافظ أسوان بالجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى، كما عقد إجتماعا مع اللاعبين وأكد على دعمه ومساندته للفريق وأثنى على الأداء والروح والصورة الطيبة التى ظهر بها الفريق خلال الأسابيع الماضية.

ويدخل نادى الزمالك مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس اختباراً محلياً جديداً حينما يستضيف نظيره أسوان على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .

 محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (1)

محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (1)

محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (2)
محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (2)

محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (3)
محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (3)

محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (4)
محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (4)

محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (5)
محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (5)

محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (6)
محافظ أسوان مع لاعبى وجهاز فريق أسوان (6)

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ اسوان

الزمالك

مباراة الزمالك واسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

أحلام محمد صلاح ليس لها حدود.. تحديات جديدة تنتظر الفرعون فى2020.. الحفاظ على عرش أفريقيا للعام الثالث.. تحقيق حلم جماهير الريدز بحصد لقب البريميرليج بعد غياب 30 عاما..والفوز بميدالية أولمبية مع الفراعنة بطوكيو

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

مصدر دبلوماسى مطلع يفند مزاعم "خارجية الوفاق" بتجاهل ليبيا بالجامعة العربية

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

طائرة خاصة تنقل محمد صلاح ومانى ومحرز إلى الغردقة لحضور حفل جوائز الأفضل

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

نيجيرى يبنى منزلا على هيئة طائرة من أجل زوجته اللبنانية.. اعرف السبب.. صور

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

السيسى يجتمع بمصطفى مدبولى ووزراء الدفاع والخارجية والرى ورئيس المخابرات العامة.. الرئيس يبحث إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة.. وتطورات مفاوضات سد النهضة

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

نائب تركى فى مشادة مع رئيس البرلمان: جلسة التصويت على غزو ليبيا ليست قانونية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

رئيس جامعة المنيا: حظر دخول الطلاب الحرم الجامعى بـ"البنطلون الممزق"

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

هنا الزاهد تشبه أحمد فهمى بـ القرد وكفتة اللبن.. اعرف القصة ورد حماتها

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

عبداللطيف الزيانى يخلف خالد بن احمد آل خلفية وزيرا لخارجية البحرين

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

السيسى يناقش مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات تدابير مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة