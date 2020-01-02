صور.. تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات على بحيرة مريوط بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت محافظة الإسكندرية حملة إزالة مكبرة، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب، بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، لإعادة إحياء بحيرة مريوط إلى سابق عهدها.

حيث قاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات اليوم بنطاق حى العامرية أول. وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية اليوم، إلى أنه تم تنفيذ 4 قرارات حتى الآن ببحيرة مريوط بنطاق حى العامرية أول، وجارى استكمال تنفيذ 4 قرارات أخرى.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية - أنه يتابع لحظيا أعمال تنفيذ قرارات الإزالة والحملات المستمرة ببحيرة مريوط، لحين الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة، وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ جميع القرارات والتصدى بكل حزم وقوة لجميع التعديات. وأكد الشريف أننا لن نترك أى تعدى على أراضى أملاك الدولة، وسيتم التصدى بكل حزم وقوة لجميع التعديات واسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات.

وتعد بحيرة مريوط أحد البحيرات الشمالية، و تقع جنوب الإسكندرية، وكانت البحيرة قديما تتصل بنهر النيل جنوبا وبالبحر المتوسط شمالا وكانت تمتد على طول 200 كم مربع بداية القرن العشرين، ثم تقلص حاليا حجم البحيرة إلى 50 كم بسبب كثرة التعديات واستقطاع أجزاء من الأرض المحيطة بها.



ازالة تعديات مريوط



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