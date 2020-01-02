سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 02:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات على بحيرة مريوط بالإسكندرية

الخميس، 02 يناير 2020 06:58 م
صور.. تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات على بحيرة مريوط بالإسكندرية جانب من حملة الإزالة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت محافظة الإسكندرية حملة إزالة مكبرة، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب، بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، لإعادة إحياء بحيرة مريوط إلى سابق عهدها.

 

حيث قاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات اليوم بنطاق حى العامرية أول. وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية اليوم، إلى أنه تم تنفيذ 4 قرارات حتى الآن ببحيرة مريوط بنطاق حى العامرية أول، وجارى استكمال تنفيذ 4 قرارات أخرى.

 

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية - أنه يتابع لحظيا أعمال تنفيذ قرارات الإزالة والحملات المستمرة ببحيرة مريوط، لحين الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة، وشدد على سرعة الانتهاء من تنفيذ جميع القرارات والتصدى بكل حزم وقوة لجميع التعديات. وأكد الشريف أننا لن نترك أى تعدى على أراضى أملاك الدولة، وسيتم التصدى بكل حزم وقوة لجميع التعديات واسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات.

 

 وتعد بحيرة مريوط أحد البحيرات الشمالية، و تقع جنوب الإسكندرية، وكانت البحيرة قديما تتصل بنهر النيل جنوبا وبالبحر المتوسط شمالا وكانت تمتد على طول 200 كم مربع بداية القرن العشرين، ثم تقلص حاليا حجم البحيرة إلى 50 كم بسبب كثرة التعديات واستقطاع أجزاء من الأرض المحيطة بها.

ازالة تعديات مريوط
ازالة تعديات مريوط

 

اعمال الازالة
اعمال الازالة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

بحيرة مريوط

البحيرات الشمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. إزالة تعديات على مساحة 8 آلاف متر بسوهاج وبحيرة مريوط بالإسكندرية

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 02:39 م

صور.. محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة مريوط

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 05:09 م

صور.. بعد شهر من المشروع القومى لتطوير بحيرة مريوط.. عودة حركة الصيد بعد رفع "الهيش والبوص وورد النيل".. الصيادون: حالنا واقف من سنين و كل الشكر للرئيس السيسى.. والتطهير ضاعف الإنتاج وسيخفض الأسعار

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:22 ص

صور وفيديو .. اليوم السابع فى جولة داخل مشروع تطوير وتنمية بحيرة مريوط.. لأول مرة فى تاريخها وصول الكراكات لتعميق وزيادة المنسوب لـ3 أمتار.. مهندسو المشروع: نعمل حتى آخر ضوء من النهار للانتهاء فى التوقيت المحدد

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق

تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة