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شكرى يجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه للتباحث حول التطورات الأخيرة في ليبيا

الخميس، 02 يناير 2020 10:14 م
شكرى يجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه للتباحث حول التطورات الأخيرة في ليبيا سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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في أعقاب قرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الخميس، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع كل من نظرائه وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلاً عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، وذلك للتباحث حول هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تلك الاتصالات قد شهدت توافقاً في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها.

 

 


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قبرص

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