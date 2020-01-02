شاهد فى دقيقة.. نظام جديد لاستقلال المترو بدون تذاكر

كتب رضا حبيشى

تعتزم وزارة النقل تطبيق نظام جديد لحجز تذاكر استقلال المترو قريبا، ليكون بديلا عن النظام الحالى الذى يستخدم فيه الركاب التذاكر الورقية، بحيث لا يضطر الراكب لشراء تذاكر من شبابيك حجز التذاكر أو الوقوف فى طوابير أمام شباك الحجز، ونرصد أهم المعلومات عن هذا النظام فى التقرير التالى:

النظام الجديد سيكون بديلا عن النظام الحالى الذى يستخدم فيه الركاب التذاكر الورقية

النظام الجديد يعتمد على استخدام البطاقات الائتمانية فى عبور بوابات الدخول والخروج الإلكترونية، وبالتالى لن يضطر الراكب لشراء التذاكر أو الوقوف فى طوابير

البوابات الإلكترونية ستخصم قيمة الرحلة مباشرة بدون وجود تذكرة

الماكينة تقوم بتجنيب أقصى قيمة للتذكرة خلال الدخول وفى الخروج يتم حساب قيمة الرحلة

البوابات الإلكترونية ستعمل باستخدام البطاقات الائتمانية بجانب استمرار التذاكر الورقية

شركات سويسرية ستتولى تنفيذ هذا المشروع

تم تجربة تطبيق هذا النظام على إحدى البوابات منذ أيام ونجحت التجربة

النظام سيقبل العمل بكل أنواع البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك

هذا النظام سيخفف الزحام الموجود على شبابيك التذاكر تدريجيا

مخطط مستقبلا أن يكون هذا النظام الوحيد المعمول به فى تحصيل قيمة الرحلات بجانب الكارت الذكى

تطبيق هذا النظام قريبا بعد اعتماده وموافقة مجلس الوزراء