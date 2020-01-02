شاهد .. رسالة مؤثرة من طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم بسوهاج للرئيس

سوهاج - هبة السيد - محمود مقبول

حمل طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم ،الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، رسالة إلى الرئيس السيسى رئيس الجمهورية جاء فيها "بلغ الرئيس السيسى أننا بنحبك قوى وبنشكرك على كل الخدمات اللى بتقدمه لينا واحنا بنحبك جدا ونفسنا تيجى زيارة لينا ونسلم عليك وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة العام الجديد ومصر وإحنا وشبابها وكل ما فيها بنحبك".

ومن جانبه قال الوزير للطلاب، "الرئيس كلفنى بتلبية كافة احتياجاتكم وهو بيحبكم جدا"، متابعا: سوف نقوم بتوصيل كابلات الألياف لكل المدارس من أجل خدمتكم وراحتكم وتلبية احتياجاتكم وربطكم بكل ما هو جديد من التطور التكنولوجي وتبسيط العلوم والمواد الدراسية.

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، استقبلا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اليوم الخميس، بمطار المحافظة الدولى للبدء في برنامج زيارته للمحافظة، وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أن الوزير سوف يستهل جولته بزيارة لكلية الحاسبات والمعلومات، ويعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة .

وأضاف الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة أن زيارة الوزير تشمل جولة تفقدية لمعهد iti، مشيرا إلى أن إنشاء المعهد يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء أبنية للتدريب والإبداع، بهدف بناء كادر بشري وجيل مؤهل من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة والمحافظات والمناطق علي كل ما هو جديد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح عزيز، أن إنشاء المعهد على مساحة 2000 متر مربع جاء بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، واشرف علي تنفيذه علي مدار 6 اشهر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وأشار عزيز إلى ان كلية الحاسبات التي سوف تشملها الزيارة، بدأت ولأول مرة الدراسة بها هذا العام وتضم 164 طالب وطالبة في 4 أقسام وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب.