سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

الخميس، 02 يناير 2020 02:10 م
شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحديث تابلت الصف الأول الثانوى العام، يعنى الدخول على منصة التعلم والمنظومة، وأوضح علاء حسين، مدير عام إدارة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، أنه على طلاب أولى ثانوى أن يتأكدوا من ظهور 3 ايقونات رئيسية على الشاشة الرئيسية للتابلت وهى" وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصرى وlms وتغنى الإدارة المدرسية، موضحا فى حالة عدم ظهور تلك الايقونات يعتبر الجهاز لم يفعل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية، حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة إن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت تفاصيل استكمال مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم الثانوى بالمدارس الخاصة، موضحة أنه نظرا لتعذر الشركة المكلفة بتنفيذ حلول الربط قبل موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى فى المدارس الخاصة للعام الدراسى 2019،2020، يرجى التكرم بسرعة التوجيه والتنبيه على المدارس الخاصة بالتعاقد مع شركة مصر للخدمات الحكومية التكنولوجية E Serve، لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتوصيل ربط الشبكات للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام طبقا الحل الأساسى sd wan solutions"" ويتم التفاوض مع الشركة العالمية من أجل الوصول للحل الأمثل ماليا وفنيا والذى يتناسب مع متطلبات وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشركة.

IMG20200102104708
 


IMG20200102104710
 

 

 


التربية والتعليم

منصة بنك المعرفة

المحتوى الرقمى

اخبار مصر

اخبار التعليم

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسليم طلاب أولى ثانوى التابلت وإعطائهم كلمة السر للجهاز اللوحى.. صور

الخميس، 02 يناير 2020 01:16 م

المدارس الثانوى تسلم طلاب أولى ثانوى كود الدخول على بنك المعرفة باستخدام التابلت

الخميس، 02 يناير 2020 10:21 ص

صور.. طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التربية الدينية والوطنية

الخميس، 02 يناير 2020 10:19 ص

التعليم تؤكد استمرار التسجيل بالاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2020.. وحصول الطالب على البريد الإلكترونى مجانا.. مصادر: طباعة الاستمارة الورقية وتسليمها للمديريات والطلاب يكتبونها الترم الثانى

الخميس، 02 يناير 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

ساويرس يتنبأ: ترامب لن يكون رئيس أمريكا القادم.. وأردوغان سيسقط فى 2020

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

وزيرة الصحة: الدولة هتشيل الغلابة فى التأمين الصحى واللى معاه هيدفع جزء بسيط

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

ليفربول يقص شريط مشواره فى 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى.. الريدز لا يعرف الهزيمة فى 50 مباراة على أنفيلد.. اللوائح تمنع الوافد الجديد مينامينو من المشاركة.. ومحمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

ليفربول يقص شريط مشواره فى 2020 بمواجهة شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى.. الريدز لا يعرف الهزيمة فى 50 مباراة على أنفيلد.. اللوائح تمنع الوافد الجديد مينامينو من المشاركة.. ومحمد صلاح يقود التشكيل المتوقع

شاهد لحظة وفاة مغنى برازيلي بأزمة قلبية على المسرح خلال احتفالات رأس السنة

شاهد لحظة وفاة مغنى برازيلي بأزمة قلبية على المسرح خلال احتفالات رأس السنة

أحزاب المعارضة التركية ترفض التدخل العسكرى فى ليبيا

أحزاب المعارضة التركية ترفض التدخل العسكرى فى ليبيا

وزيرة التضامن: صرف مليار جنيه لنشاط التكافل الاجتماعى من بنك ناصر

وزيرة التضامن: صرف مليار جنيه لنشاط التكافل الاجتماعى من بنك ناصر

وزير العدل التركى السابق: إرسال الجنود إلى ليبيا مخالف للقانون

وزير العدل التركى السابق: إرسال الجنود إلى ليبيا مخالف للقانون

سوبر كورة.. عبد الله السعيد يصدم الزمالك وأندية الخليج بهذا القرار

سوبر كورة.. عبد الله السعيد يصدم الزمالك وأندية الخليج بهذا القرار

ارتفاع حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إلى 90 مليار جنيه

ارتفاع حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إلى 90 مليار جنيه

سوبر كورة يفجر مفاجأة.. حمدى النقاز يطلب العودة للزمالك

سوبر كورة يفجر مفاجأة.. حمدى النقاز يطلب العودة للزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة