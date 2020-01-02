شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحديث تابلت الصف الأول الثانوى العام، يعنى الدخول على منصة التعلم والمنظومة، وأوضح علاء حسين، مدير عام إدارة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، أنه على طلاب أولى ثانوى أن يتأكدوا من ظهور 3 ايقونات رئيسية على الشاشة الرئيسية للتابلت وهى" وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصرى وlms وتغنى الإدارة المدرسية، موضحا فى حالة عدم ظهور تلك الايقونات يعتبر الجهاز لم يفعل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية، حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة إن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشفت تفاصيل استكمال مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم الثانوى بالمدارس الخاصة، موضحة أنه نظرا لتعذر الشركة المكلفة بتنفيذ حلول الربط قبل موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى فى المدارس الخاصة للعام الدراسى 2019،2020، يرجى التكرم بسرعة التوجيه والتنبيه على المدارس الخاصة بالتعاقد مع شركة مصر للخدمات الحكومية التكنولوجية E Serve، لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتوصيل ربط الشبكات للدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام طبقا الحل الأساسى sd wan solutions"" ويتم التفاوض مع الشركة العالمية من أجل الوصول للحل الأمثل ماليا وفنيا والذى يتناسب مع متطلبات وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشركة.







