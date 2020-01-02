سقوط 3 عاطلين قبل سرقتهم مدير مطعم بالإكراه بمنطقة النزهة

كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 3 عاطلين قبل سرقتهم مدير مطعم بالإكراه بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطاراً مفادة أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع عبد الحميد بدوي، تمكن من ضبط كل من "ع.ف"، 23 سنة، عاطل ، "و.ع"، 19 سنة، عاطل، و"ي.ع"، 25 سنة، عاطل، أثناء تواجدهم داخل حديقة بمحل الضبط مستقلين دراجة بخارية ماركة حلاوة سوداء اللون " بدون لوحات معدنية " قيادة الاول، وبحوزتهم 2 ماسك كحلي اللون ، 2 قفاز طبي ، لاصق أبيض طبى، 2 سلاح أبيض " مطواة ، شفرة موس ".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بشروعهم في سرقة "ع.ص"، 37 سنة، مسئول عن مطعم برجر الكائن أمام نادي الشمس كرها عنه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضاف الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالمطعم، وفصله علي أثر خلافات بينه وبين المذكور، مما اثار حفيظته فخطط لسرقته أثناء خروجه من المحل عقب علمه بحيازته الرواتب الشهرية الخاصة بالعاملين بالمحل، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططهم الى أن تم ضبطهم، بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيداها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة آخرى، تمكن رجال قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط سائق "محمد .ع"، سائق توك وك، بعد قيامه بخطف هاتف محمول من طالب بكلية التربية الإسلامية بجامعة الأزهر بدائرة القسم، وتسبب خطف الهاتف المحمول فى سقوط المجنى عليه على الآرض أثناء محاولته استعادة هاتفه المحول ما ادى لإصابته بجرح قطعى بالساق الأيمن، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق فى ملابسات الواقعة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها، تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.