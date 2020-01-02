زراعة سوهاج : زراعة 300 فدان من محصول القمح فى صورة تجمعات إرشادية

فريق المحافظات

قالت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج ، أن المديرية تقوم بمتابعة وزراعة 300 فدان من محصول القمح من الأصناف عالية الجودة فى صورة تجمعات إرشادية .

وأضافت وكيل وزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن زراعة المساحات تأتى فى صورة تجمعات إرشادية وذلك لإتاحة استخدام الميكنة الزراعية وترشيد المياه .

جدير بالذكر أنه تم استهداف زراعة 200 ألف فدان من محصول القمح بموسم 2019/2020، حيث بدأ المزراعون بالمحافظة فى زراعة المحصول فى 12 مركزًا بسوهاج.

وقالت وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أنه تم توفير تقاوى والأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، وذلك لخدمة للمزارعين فى 12 مركز بالمحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم حصاد المحصول فى أبريل 2020، موضحة أنه تم زراعة عدد من المحاصيل الشتوية بالمحافظة وتوفير اللازم لها.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، قد كلفت 28 مديرية زراعية بمحافظات الجمهورية، بتكثيف حملاتها المروية ونشر لجانها المتخصصة من قبل قطاع الخدمات الزراعية، وأمراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية ومركز البحوث الزراعية بمواصلة المرور والمتابعة على محصول القمح والفول البلدى لحل أى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الزراعة وطرق الرى لزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالنزول إلى حقول الزراعات الشتوية لمتابعة محصول زراعات القمح والفول البلدى، مضيفا أن الوزارة تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة، والتقاوى، لمحصول القمح لزيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج الموسم الحالى، مضيفا أن من مهام اللجان المرورية العمل حاليا على متابعة جميع الزراعات الشتوية وخاصة محصول القمح والفول البلدى فى مرحلة الإنبات، وتقديم جميع الارشادات الفنية والطرق الجيدة فى زراعة القمح، ومكافحة الآفات والأمراض التى تهدد المحاصيل الزراعية .

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك عمل ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، والفحص المستمر لاكتشاف أى إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية، مشير إلى أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.