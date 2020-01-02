رفع 1218 طن قمامة فى 11 مركزًا خلال حملات نظافة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار حملات رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بمراكز ومدن المحافظة، مضيفا فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس أنه تم رفع 1218 طن قمامة بعدد 11 مركزًا وتحويلها للمقالب العمومية ومصانع تدوير القمامة والتى تمثلت فى رفع 400 طن بدمنهور و80 طنًا بالدلنجات و121 بأبو حمص 90 طنًا برشيد و35 طنًا ببدر و86 طنًا بالرحمانية و46 فى إيتاى البارود و120 بإدكو و100 طن فى كوم حمادة و50 طنًا فى حوش عيسى و90 طنًا فى المحمودية.

وفى هذا السياق وجه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية برفع خدمة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وحصر جميع الأعمدة التى تحتاج إلى صيانة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى متابعة وصيانة دورية لأعمدة الإنارة حفاظاً على سلامة المواطنين

وأكد استمرار عمل النواب المعنيين بمتابعة أعمال الكهرباء من أعمدة ومحولات وكشافات بنطاق المراكز والمدن والقرى والعمل على إجراء الصيانة اللازمة على الفور وفصل وإزالة الوصلات العشوائية المخالفة بالتنسيق مع شركة الكهرباء .

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز إيتاى البارود وبدر والمحمودية والدلنجات بالتنسيق مع قسم الكهرباء من تركيب 51 حاملا وتغيير وتركيب 171 عازلا لأعمدة الكهرباء وصيانة 62 عمود كهرباء بنطاق الوحدات المحلية .وتضمنت صيانة أعمدة الكهرباء قرى "صفط الحرية – أرمانيا ـ النبيرة - ششت الأنعام" بمركز ومدينة إيتاى البارود، كما تم تركيب عداد لمحول عزبة فرج عطية بنطاق الوحدة المحلية لقرية صفط الحرية و2 محول كهرباء بقرية كفر عوانه بنطاق الوحدة المحلية لقرية نكلا العنب وشد أسلاك الإنارة على الأعمدة بأطوال بلغت 990 مترًا بقرى صفط الحرية وأرمانيا وجعيف وششت الأنعام.

كما تمت صيانة 13 كشاف بشوارع أحمد ماهر والتحرير وبمحيط كنيسة المحمودية، وصيانة 60 كشاف بالطرق الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة الدلنجات وكذلك صيانة 75 كشاف إنارة بمركز ومدينة بدر وصيانة 216 كشاف وعمود كهربائى وتركيب 217 حاملا وعازلاً بنطاق 4 مراكز بمحافظة البحيرة.

وفى سياق متصل قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "إيتاى البارود - المحمودية - الدلنجات - الرحمانية " بالتنسيق مع قسم الكهرباء بصيانة 120 عمودًا كهربائيًا وتركيب 217 حاملاً وعازلاً وتركيب 20 كشافًا بنطاق قرى مركز ومدينة إيتاى البارود.

كما تم شد الأسلاك الكهربائية بأطوال بلغت 850م وفصل مفاتيح الإنارة العشوائية من على الأعمدة بالإضافة إلى تركيب 2 عداد لمحول كهرباء الشرقاية وكهرباء مسجد أبو نشابة ،كما تم صيانة 60 كشاف بالطرق الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة الدلنجات وتركيب 53 غطاء لأعمدة الإنارة بطريق الرحمانية/ دسوق، وكذلك صيانة 16 كشاف بشارع الثورة وخلف السجل المدنى وقرية فيشا بالإضافة إلى صيانة محول الصفتى، وذلك بمركز ومدينة المحمودية.