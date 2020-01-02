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رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مبنى كلية طب وجراحة الفم والأسنان الجديد

الخميس، 02 يناير 2020 02:38 م
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مبنى كلية طب وجراحة الفم والأسنان الجديد رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مبنى كلية طب وجراحة الفم والأسنان الجديد
الشرقية – فريق المحافظات

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تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم الخميس، مبنى كلية طب وجراحة الفم والأسنان الجديد الجارى إنشاؤها لمتابعة استكمال أعمال التشطيبات للمبنى يرافقه الدكتور وليد زيدان عميد الكلية، مشددا على سرعة الانتهاء من الإنشاءات والتشطيبات وتشغيل المبنى لاستيعاب الطلاب، وانتظام العملية التعليمية داخل الكلية فى الموعد المحدد.

ونبه الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، المسئولين بالإدارة الهندسية والشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه أعمال التنفيذ لدخول المشروعات الخدمة التعليمية طبقاً للمواعيد المحددة لها.

ومن جهته أوضح الدكتور وليد زيدان، أن مبنى كلية طب وجراحة الفم والأسنان الجديد تم إنشاؤه على مساحة 3000م ومكون من بدروم وجراج ومستشفى دورين يشمل 8 عيادات ودور للإدارة ودورين يضمان 8 مدرجات وقاعة للمؤتمرات والاحتفالات ودورين للمعامل بالإضافة إلى مبنى خارجى للعيادات الخارجية ملحق بالمبنى الرئيسى يشمل 200 وحدة أسنان لتقديم خدمة طبية وصحية متميزة للمواطنين.

كما تفقد رئيس جامعة الزقازيق لجان امتحانات كلية الصيدلة يرافقه الدكتورة غادة حامد شاكر عميد الكلية حيث يؤدى طلاب الفرقة الأولى والبالغ عددهم 560 طالب وطالبة امتحان مادة المصطلحات الطبية.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب بحلول العام الميلادى الجديد متمنياً لهم النجاح والتوفيق ،ومطالبهم بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المتبعة فى اللجان بما يمكن الجميع من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأشارت الدكتورة غادة حامد شاكر عميد الكلية إلى أن الامتحانات بالكلية بدأت أعمالها يوم 28 ديسمبر 2019 وتستمر حتى 23 يناير الجارى، وتشهد حالة من الاستقرار ولا توجد اى شكاوى من الطلاب داخل اللجان.


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