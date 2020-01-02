سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 02:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس القابضة المعدنية: تطوير شامل للهيكل التنظيمى للشركات التابعة

الخميس، 02 يناير 2020 01:00 ص
رئيس القابضة المعدنية: تطوير شامل للهيكل التنظيمى للشركات التابعة الدكتور مدحت نافع
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه تم عمل تطوير شامل للهيكل التنظيمي للشركة القابضة، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة، حيث تم الاستناد إلى عدة معايير واعتبارات حديثة وتم تشكيل هيكل جديد للشركة تلافي الثغرات الموجودة في الهيكل القديم.

وأضاف مدحت نافع لـ"اليوم السابع" أنه تم إعداد خطة تدريبة شاملة لأول مرة، قائمة على نتائج استبيان داخلي تم اعتماده من رؤساء القطاعات لعكس الاحتياجات الفعلية للموظفين لأداء مهامهم على الوجه المطلوب، مع إعادة تشكيل الهوية المؤسسية للشركة من اختيار شعار وعلامة تجارية وتم الاختيار من خلال آليات اشتملت على استطلاعات آراء المتخصصين والجمهور، بالإضافة إلى تحديث الموقع الإلكتروني ليواكب احتياجات التسويق ويحسن من التفاعل مع الجماعات المعنية.

وأشار نافع إلى أنه جارٍ إنشاء بنك لاحتياجات الشركة القابضة وشركاتها التابعة من العمالة المطلوبة، وتم الانتهاء بالفعل من حصر احتياجات الشركة القابضة من العمالة، وبناءً على تلك الاحتياجات تم تشكيل لجنة لبحث واختيار وترشيح تلك العمالة، علاوة على   استحداث نظام البصمة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لملفات العاملين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وحساب المستحقات التأمينية آليًا، بالإضافة إلي الربط الإلكتروني مع البنك الأهلي لإرسال المرتبات الشهرية.

وأوضح الدكتور مدحت نافع أنه تم وضع نظام متكامل لتقييم الأداء والحوافز اعتمد على المعايير والمؤشرات الحديثة، وأهمها نظام تقييم الأداء على أساس 360 درجة (التقييم من عدة جهات)، بالإضافة إلى ربط مكافآت التميز بنتائج الأداء الفعلي للعاملين للعمل على زيادة الإنتاجية وتحقيق مبدأ المساواة، موضحًا أنه لأول مرة تتم مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لكي تتم الرقابة على كل الصناديق الخاصة بالعاملين إحكامًا للرقابة والحفاظ على المال العام.


القابضة المعدنية

رئيس القابضة المعدنية

مدحت نافع

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اليوم السابع: 12 قرارا فى أول نشاط للحكومة بالعام الجديد

اليوم السابع: 12 قرارا فى أول نشاط للحكومة بالعام الجديد

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الأهلي يعيد الرئاسة الشرفية للمستشار تركى ال الشيخ.. تشكيل لجنة لمتابعة ملف الاستاد.. بيع وليد أزارو فى السعودية.. ضم صفقات سوبر للفريق الأحمر وتحمل قيمة أى غرامة قد تفرض على كهربا

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الأهلي يعيد الرئاسة الشرفية للمستشار تركى ال الشيخ.. تشكيل لجنة لمتابعة ملف الاستاد.. بيع وليد أزارو فى السعودية.. ضم صفقات سوبر للفريق الأحمر وتحمل قيمة أى غرامة قد تفرض على كهربا

موجز 6.. إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية

موجز 6.. إلغاء نظام الممارسة بالكهرباء واستبداله بالعدادات الكودية

فيديو.. "ميت الحارون" أقدم قرية ابتكرت حلولا للكاوتش القديم بالغربية.. أبناء القرية حاربوا حرق الإطارات المستعملة بتحويلها لمقاطف وسوست للأنتريهات.. خط قرى زفتى وكفر سعد باشا زغلول أتاحت فرص عمل تحتاج للدعم

فيديو.. "ميت الحارون" أقدم قرية ابتكرت حلولا للكاوتش القديم بالغربية.. أبناء القرية حاربوا حرق الإطارات المستعملة بتحويلها لمقاطف وسوست للأنتريهات.. خط قرى زفتى وكفر سعد باشا زغلول أتاحت فرص عمل تحتاج للدعم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة